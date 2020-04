La genial conversación de Alonso y los Sainz: cómo le convencieron para el Dakar, la prueba de Carlos padre en un F1, el coronavirus en Australia...

La nueva faceta de Fernando Alonso como entrevistador por instagram ha tenido dos invitados ilustres: Carlos Sainz, padre e hijo. Primero con el 'Matador' y luego con el joven, el asturiano ha departido durante unos 20 minutos con una familia que conoce bien y con los que tiene una gran confianza.

Sólo así se explica las risas con las que empezó el directo, al ver la incipiente barba que se está dejando el patriarca del clan Sainz. "Vaya look, hostia...", se ríe el expiloto de Fórmula 1. "Ana o Blanca (sus hijas) me dijeron que nunca me habían visto con barba, y me dije que esto tiene fácil solución", comienza Sainz.

La charla versó sobre muchos temas. Primero, Alonso descubre una faceta poco conocida del piloto de rallies: la de empresario. El bicampeón del WRC tiene un pequeño imperio, con sus circuitos de karts y sus gimnasios, que dan empleo a casi 400 personas.

"Todo está cerrado. Pensando en el día de mañana, porque va a ser duro para todas las empresas y para todo el mundo, deporte, espectáculo, servicios, construcción… Todo el mundo lo va a sufrir. Por eso es importante que, dentro de las medidas, sea el menos tiempo posible", relata Sainz.

“Hay que apretar los dientes y a ver cómo salimos. Será un periodo de sacar lo mejor de uno mismo y arrimar el hombro, y ser solidario. Se va a ver las cualidades de cada uno. España y el mundo tiene un reto importante por delante. Confiemos que los inteligentes encuentren una vacuna cuanto antes. Con tanta gente y tanta capacidad, seguro que alguno la encuentra", cuenta.

La importancia de la sanidad en la crisis del coronavirus

Como ya han hecho de manera individual, Alonso y Sainz agradecen y reivindican la labor de los sanitarios en la lucha contra el coronavirus.

"Siempre estamos en sus manos con todo lo que hacen en el día a día, y no nos damos cuenta. Seguimos más al deporte, a los cantantes, actores… y ahora te das cuenta que el mundo estamos en sus manos", dice Alonso, a lo que Sainz replica que es algo vital ahora mismo.

"Es un buen recordatorio para reivindicar el tejido sanitario, los hospitales, la labor que hace esta gente y cuánta gente está demostrando en los hospitales que son solidarios y dan su vida por los demás. Cuando no hay un problema en el día a día, te acuerdas poco. Ahora es el momento de darles ese valor y reconocerles el mérito que tienen", pide el madrileño, siempre muy comprometido.

Entra Sainz hijo: así fue el coronavirus en el GP de Australia

Después de repasar cómo fue el pasado Dakar y algunos trucos para pasar por las dunas, a la charla se incorporó el otro Carlos Sainz, el piloto de McLaren.

A estas alturas debería haber disputado tres carreras del Mundial 2020 de Fórmula 1, pero el coronavirus lo impidió.

"Fue muy raro", recuerda el joven Sainz sobre la abrupta cancelación del GP de Australia cuando ya estaban allí. Estábamos el jueves con la prensa a dos metros de distancia. Ya se notaba el ambiente muy raro y las preguntas eran que qué hacíamos ahí. Los pilotos, con orden de no cundir el pánico y de decir que todo estaba bien. Pero de repente no sé qué noticia hubo antes de que se anunciara lo de nuestro miembro, que Lando (Norris) y yo nos miramos en una reunión de ingenieros y dijimos: ‘esto parece que no se va a correr’", recuerda.

"Lando y yo nos miramos en una reunión de ingenieros y dijimos: ‘esto parece que no se va a correr’"

Aunque Sainz estuvo por petición propia en cuarentena en casa, no llegaron a tener contacto con el miembro de su equipo que dio positivo. "Él estuvo en el circuito el martes por la noche y el miércoles por la mañana, no tuvimos contacto con él. Nosotros podíamos irnos, se quedaron 15 personas allí porque tuvieron contacto con él. Luego nos pusimos en cuarentena voluntaria en casa. Esto fue a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana ya estábamos volando", cuenta, antes de elogiar la decisión de Andrea Stella, director deportivo de McLaren y buen amigo de Alonso. "Es un tío acojonante", resume el asturiano.

Sainz convenció a Alonso para el Dakar... ¿convencerán a Carlos Jr.?

¿Habrá otro Carlos Sainz en el Dakar? La respuesta es sí... pero no a corto plazo. "Mínimo, dentro de diez años. Puede ser más, pero no menos. Pero entra en mis planes. A ver cómo es el Dakar dentro diez años, igual es todo eléctrico...", dice, medio en broma medio en serio el hoy piloto de McLaren.

En ese momento, intervino Carlos padre para tirar a Alonso de la lengua: ¿cómo le convencieron para correr el Dakar?

"Voy a hacer memoria. Debía ser el 2018 o el 2017, Brasil, en Interlagos, fuera sentados en el motorhome. Y te empecé a preguntar: y cómo es, los enlaces qué significan, la salida, cuántos kilómetros, días… Eso era 2017 o 2018. Y tú me dijiste que preparándolo y tal, era una cosa que se podía hacer bien y con seriedad y profesionalidad. Que el Mundal de Rallies era imposible porque requiere una mayor preparación. Sí, tú fuiste el primero", confiesa Alonso.

"¿El simulador? Mariconadas"

Alonso pasa estos días entrenándose ("he cogido la rutina de hacer dos horas de deporte todos los días, sin importar la hora") pero no le da mucho al SimRacing... porque no tiene un volante. "Hago de todo un poco. Juego a la play, pero no tengo volante así que juego al baloncesto o al FIFA”, relata.

Sainz Jr. admite que él tampoco es muy de darle a los videojuegos. "Tienen muchos trucos. Te acostumbras, pero es mucho de cogerle los trucos al coche, saber los set ups, los frenos… Hay que saberse los trucos, que al final tú y yo nos engancharíamos, pero hay que echarle muchas horas”, dice. Su padre, en cambio, no se ve con ganas para darle al asunto. “No soy yo de la generación de los simuladores. Mariconadas”, bromea el veterano campeón.

Cuando Sainz Sr. probó el Renault R25, hace 15 años, no había simuladores. "Disfruté muchísimo. Recuerdo que fui a Silverstone, a una explanada a dar cuatro acelerones para ver si llegaba a los pedales. Pero luego en la primera recta, se me salía el casco para arriba...", recuerda, entre bromas.

¿Volverá Alonso al Dakar?

Tras insistirle dos veces, Alonso le confesó a Sainz padre si volvería al Dakar. "Pensar ahora en las carreras me parece hablar por hablar. Indianápolis es el 23 de agosto, se quedó por ahora. Pero lo veo muy optimista aún. Hay que estar a principios de agosto… Y que esté todo listo a principios de agosto en Estados Unidos… Tengo que prepararme mucho para Indy, hacer mucho simulador, prepararme muy bien… Y que salga bien la carrera", señala, a medio plazo

"¿El Dakar? Si no es el año que viene, me gustaría hacerlo en el futuro. Ya conozco la mecánica, las sensaciones… Me gustaría no tirarlo por la borda y volver a disfrutarlo”, asegura Alonso.