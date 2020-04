Alonso y Bisbal, en Instagram: "Como piloto, eres como un artista todoterreno, lo mismo cantas rock que sevillanas"

Fernando Alonso y David Bisbal compartieron directo en Instagram para charlar entre ellos y con los fans sobre cómo están pasando estos días de confinamiento.

El piloto y el cantante, que son amigos desde que coincidieron hace años en México, según han explicado en el directo, comentaron muchos aspectos de sus profesiones, las similitudes entre ellas y la afición del ex de Operación Triunfo a la Fórmula 1 gracias al asturiano.

"Como piloto tú eres como un artista todoterreno, que igual cantas rock que unas sevillanas", dijo Bisbal, provocando la risa de Alonso al alabar sus diferentes facetas como piloto, capaz de adaptarse a la Fórmula 1, a Las 24 horas de Le Mans o a las 500 millas de Indianápolis. "Es un desafío y estoy contento. Estas carreras requieren una preparación y un estudio muy grande y cuando tienes 37 años y has hecho toda tu carrera en la F1 no piensas esto, pero lo he tenido que hacer y ha sido enriquecedor", explicó Alonso.

Bisbal y Alonso hablaron sobre el cansancio que les supone sus trabajos pero destacaron la satisfacción que despierta en ellos el apoyo de los seguidores.

En estos días de confinamiento, Bisbal quería saber si Alonso estaba pasando muchas horas delante del simulador. Aunque el bicampeón de F1 reveló que no tiene simulador de coches así que pasa horas jugando a la Play a otros juegos deportivos ajenos al motor.

Lo que si hace Alonso, contó, es mucho trabajo físico, dos horas al día, siempre con la puerta del garaje abierta para poder sentir que está al aire libre. "Hago el trabajo diario sin pensar en un objetivo concreto porque ahora no es momento de pensar en cosas superficiales", explicó.

En cuanto a una posible vuelta a la F1, Alonso aseguró que la edad no cuenta, que cuenta el crono: "Hamilton tiene 34 años y Bottas 20 y algo...y corre más el de 30", dijo, sin querer mojarse sobre su futuro.