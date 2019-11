Miguel Indurain regresa a la competición: disputará la Titan Desert en 2020

Miguel Indurain, una de las más grandes leyendas del ciclismo español, regresa a la competición. El navarro disputará junto a su hijo la 15ª edición de la Titan Desert que se disputa el próximo mes de abril en Marruecos.

A sus 55 años, el ciclista navarro vuelve a subirse a la bicicleta, esta vez para el equipo KH-7 que dirige el también exciclista Melcior Mauri.

"Yo he hecho mucha carretera, Alpes, Pirineos… Todo eso ya lo conozco. Pero nunca he estado en el desierto y me apetece probar cosas nuevas. Será un desafío y una experiencia completamente diferente", explicó en la presentación oficial.

Para Indurain será especial correr junto a su hijo: "A ambos nos apasiona la bici y tenemos ese gusanillo ahí dentro. Hemos compartido pruebas con anterioridad, pero nada parecido a esto".

El ciclista de Navarra se retiró en 1996 con un palmarés de leyenda a sus espaldas: cinco Tours de Francia, dos Giros de Italia, un campeonato del mundo contrarreloj y un oro olímpico en Atlanta 96, con el que puso fin a su carrera.