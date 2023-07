'Barbie': fecha de estreno, sinopsis, reparto, tráiler, banda sonora y más

Pensábamos que la existencia de una película basada en la muñeca rubia más famosa del mundo dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling no podía darnos más felicidad, y entonces llegó la DreamHouse real en Malibú (¡decorada por Ken!), las primeras imágenes de Dua Lipa como Barbie sirena y la noticia de que el decorado había agotado las existencias de pintura rosa en todo el mundo.

Desde entonces, nos han llegado noticias sobre las actrices que iban a interpretar a Barbie antes que Robbie, sobre la convicción de Gosling de que "Ken no le importa a nadie" y sobre cómo se construyó la casa de Barbie para la película, lo que no ha hecho más que confirmar que el trío cinéfilo Gerwig-Robbie-Gosling era lo mejor que le podía haber pasado a la muñeca de Mattel.

'Barbie' teaser

La primera vez que vimos a Margot Robbie dar vida a la muñeca rubia -más allá de las fotografías del rodaje que se filtraron con Gosling y la actriz en patines- fue con un teaser que lo único que hizo fue reconfirmar nuestra confianza en su directora. Con un guiño a 2001: Una odisea del espacio y vestida con un traje de baño a rayas que la muñeca lució en uno de sus primeros modelitos cuando fue lanzada al mercado, nos presentaron a la Barbie ideada por Gerwig.

'Barbie' tráiler

Más tarde, llegó el tráiler principal para mostrarnos el mundo de felicidad y tranquilidad en el que la muñeca de Mattel disfruta montando fiestas con sus amigas Barbies y sus Kens, sin ninguna otra preocupación que saber qué es lo que deberían hacer ella y Ken una noche a solas en su Dreamhouse. Por fin, nuestro primer vistazo a la vida color de rosa de Barbieland.

'Barbie' sinopsis

En Barbieland, todos los días son felices, los habitantes caminan de puntillas y lo peor que puedes encontrarte es una pelea de egos entre Kens. Sin embargo, un día cualquiera, esa vida perfecta cambia y, de repente, Barbie descubre que de su ducha sale agua fría, que no puede volar hasta su descapotable rosa, que se está empezando a plantear preguntas sobre la muerte y que ha puesto los talones en el suelo.

La protagonista deberá escoger: ¿continuar en su mundo fantástico de plástico o descubrir qué hay más allá, en el mundo real? A partir de entonces, junto a su inseparable Ken, Barbie comenzará una nueva aventura en la que descubrirá cómo es habitar en un mundo en el que no todo es color de rosa y en el que te miran mal cuando vas en patines amarillo chillón y con un conjunto multicolor a juego con tu novio.

'Barbie' fecha de estreno y duración

La película sobre la muñeca de Mattel se estrena en cines el 20 de julio y tiene una duración de 114 min.

Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

'Barbie' directora

Del cine más indie a dirigir una de las producciones más esperadas de este año, Greta Gerwig se coronó como una de las directoras más alabadas y admiradas gracias a su adaptación y reinterpretación feminista de Mujercitas (2019), estrenada solamente dos años después de que nos regalase Lady Bird (2017), en la que creó el dúo Saoirse Ronan-Timothée Chalamet que nos rompió el corazón como Laurie y Jo.

Para Barbie, la directora se une a su pareja, el director de cine Noah Baumbach (Historia de un matrimonio), con el que ya había trabajado previamente en proyectos como Ruido de fondo (2022), para crear el libreto de esta película que, tal y como ella misma ha afirmado, temía que "podría acabar con su carrera", aunque finalmente fue precisamente esa la razón por la que decidió hacerla.

'Barbie' reparto

Si la vida en plástico de Barbie es fantástica, lo es todavía más el reparto que Gerwig ha reunido para el filme con Margot Robbie y Ryan Gosling dando vida a la pareja de plástico más estilosa y exitosa del mundo.

Entre las amigas Barbies de Robbie, encontramos a Barbie doctora (Hari Nef), Barbie Premio Nobel de Física (Emma Mackey), Barbie sirena (Dua Lipa), Barbie del Tribunal Supremo (Ana Cruz Kayne), Barbie abogada (Sharon Rooney), Midge (la amiga embarazada que creó polémica en su lanzamiento, interpretada por Emerald Fennell), Barbie presidenta (Issa Rae), Barbie que siempre se parte (Kate McKinnon), Barbie diplomática (Nicola Coughlan), Barbie autora (Alexandra Shipp) y Barbie Pulitzer (Ritu Arya).

'Barbie' Cinemanía

Entre los Kens, enemigos mortales de Gosling, encontramos a Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Simu Liu, Ncuti Gatwa y a su amigo Allan, interpretado por Michael Cera.

Finalmente, una vez Barbie viaje al mundo de los humanos, allí se encontrará con America Ferrara y Ariana Greenblatt, con la narradora Helen Mirren, con el villano en la vida de Barbie Will Ferrell, con un becario (o algo así) interpretado por Connor Swindells y con Jamie Demetriou quien, según podemos leer en los posters oficiales, es, simplemente, un traje.

'Barbie' pósters

Después de ver el teaser con Margot Robbie como una muñeca gigante rodeada de niñas jugando con muñecos, llegaron los posters oficiales para anunciarnos que, en el mundo de la muñeca, las Barbies tienen mil y un trabajos, mientras que los Kens son simplemente Kens.

'Barbie'

Al póster promocional con Robbie y Gosling subidos a una B gigante, se unieron los posters individuales de los personajes (los cuales puedes ver aquí), además de otro póster reciente en el que los personajes le hacen un guiño a una fotografía de Barbra Streisand.

'Barbie' banda sonora

Acompañando los teaser e imágenes promocionales, también hemos podido empezar a escuchar algunos de los temas que sonarán en la película mientras Barbie descubre lo que es el mundo real. El primero de ellos, Dance The Night, venía de la mano de Dua Lipa, quien pone música a la chupifiesta celebrada por las Barbies.

La seguía el tema Watati de Karol G que, según anunciaba la propia cantante, pondría a Barbie a perrear, y a ella se unían Nicki Minaj y Ice Spice para darnos una reinterpretación de la mítica canción de Aqua (sí, finalmente el temazo que todos esperábamos sonará en la película, aunque quizá no como te lo esperabas).

Sin embargo, la lista no se queda ahí. El álbum de la banda sonora original, llamado Barbie The Album, que nos anunciaron con una fotografía de Margot Robbie sujetando un periódico, nos adelantó que cantantes como Ava Max, Charli XCX, Haim, Khalid, Lizzo o Tame Impala serían otros de los artistas a los que podremos escuchar aunque, a decir verdad, a nosotros el que más nos interesa es el propio Ryan Gosling con su balada I'm Just Ken.

'Barbie' promoción

La gira promocional de Barbie ya ha comenzado y, con ella, los actores han sacado su lado más rosa para hacer honor a los personajes que interpretan (aunque, tal y como nos enseñó Robbie, no todo hace falta que sea de ese color para hacer un guiño a los estilismos de la muñeca).

De Ryan Gosling vistiendo una camiseta en la que se lee "From director Greta Gerwig" ("De la directora Greta Gerwig") al más puro estilo Ken, pasando por los outfits rosas de Margot Robbie y los decorados con coche rosa incluido, hemos llegado al punto en el que, por mucho que no podamos esperar a ver la película, no nos importa aguantar un poco más si eso significa ver un desfile de aquellos modelitos con los que nuestras Barbies y nuestros Kens interiores siempre soñaron con llevar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.