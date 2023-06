La trampa de 'Barbie': la canción de Aqua con Nicki Minaj y Ice Spice suena así

Dua Lipa nos invitó a bailar la noche entera en la chupifiesta de Barbie, Karol G puso a la muñeca de Mattel a perrear y, ahora, Nicki Minaj y Ice Spice llegan en motos rosas acuáticas voladoras para rapear al ritmo de la mítica Barbie Girl de Aqua. Si para cuando llegues el día 20 de julio al cine a ver Barbie no te sabes todas las canciones, será porque no has querido.

Desde que se supo que Greta Gerwig (Lady Bird, Mujercitas) preparaba una película sobre la muñeca más famosa del mundo con Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles de Barbie y Ken, una de las grandes incógnitas que surgió era si la directora decidiría utilizar la canción de Aqua que, a finales de los 90, hizo que todo el mundo se saludase con un "Hi, Barbie! Hi, Ken!".

La decepción llegó cuando se confirmó que la canción no sonaría en la película, una decisión con la que los que los componentes del grupo pop, Lene Nystrøm y Søren Rasted, bromearon diciendo que sería "poner una horterada encima de otra". Sin embargo, los fans se aventuraron a teorizar que esa ausencia podía ser debida a la demanda de copyright que Mattel terminó perdiendo cuando denunció al grupo por sexualizar a su personaje.

Sea como fuere, la cuestión era que ya nos habían destrozado las esperanzas cuando apareció el anuncio del álbum musical del filme con los títulos de las canciones incluidos. Allí descubrimos que a Dua Lipa se unían cantantes como Ava Max, Charli XCX, Haim, Lizzo y, el más importante, el propio Ryan Gosling con su canción I'm Just Ken (que todavía no hemos podido escuchar) para ponerle la banda sonora a la aventura de Barbie.

Entre ellas, encontramos la colaboración de las raperas Nicki Minaj y Ice Spice, Barbie World (with Aqua), que acaba de estrenar nuevo videoclip. A lo largo de la canción, un rap sobre ser una Barbie viviendo en Barbieland, se puede oír de fondo la mítica canción de Barbie sonando. Al final, parece que sí que podremos disfrutar (aunque sea como base musical) de Barbie Girl.

Nicki Minaj y Ice Spice en Barbieland

El videoclip comienza con dos niñas jugando en la Dreamhouse de Barbie con la versión en muñeca de las dos raperas para mostrarnos a las cantantes viviendo en el Barbieland con guiños claros a algunas de las imágenes que ya hemos podido ver de la película.

Nicki Minaj recreando el homenaje que el primer teaser de la película hizo a 2001: Una odisea del espacio, Ice Spice en el coche rosa por el desierto en el que hemos visto a Margot Robbie y Ryan Gosling viajar al mundo real y otras fantasías rosas como una carrera de motos por las nubes (literalmente). Todo ello acompañado de Kens vestidos de traje y en bañador.

La letra no decepciona. "I'm a doll, but I still wanna party", "I'm a ten, so I pull in a Ken" o "It's Barbie, bitch, if you still in doubt" son algunas de las joyas que nos regalan Minaj y Ice Spice. Slaaay!.

