Dua Lipa estrena el videoclip de 'Dance The Night', la nueva canción original de 'Barbie' 

Es oficial: la temporada de Barbie ha llegado. Sacad vuestros mejores outfits rosas, la muñeca más famosa del mundo nos espera en su chupifiesta... ¡con coreografía incluida!

Nos habríamos contentado con el estreno del tráiler de Barbie de Greta Gerwig, pero Warner Music no ha querido esperar más y, por ello, después de ver a todas las Barbies y a sus Kens montar una fiesta, nos invita a unirnos a ellas con Dance The Night, el nuevo single de Dua Lipa, un adelanto del álbum de la banda sonora de la película que contará con Nikci Minaj, Karol G, Charli XCX o el propio Ryan Gosling entre sus artistas.

Pero, a la espera de su lanzamiento el 21 de julio (coincidiendo con el estreno de la película), volvamos a nuestra Barbie sirena y su nuevo videoclip que, como no podía ser de otra manera, es una fantasía de mundo en plástico: tacones y paletas de colores gigantes, un pequeño accidente con una bola de disco y la propia Greta Gerwig dirigiendo delante de la cámara... Si esto es solo un vídeo musical, no queremos ni imaginarnos lo que nos espera con el estreno de la película.

En su momento, el anuncio de que Dua Lipa formaría parte del reparto de la nueva película sobre la muñeca de Mattel como Barbie sirena fue una sorpresa completamente inesperada aunque, visto con perspectiva, si alguien tenía que encarnar a una Barbie que supiese cantar, no había mejor opción que ella, una Barbie en el mundo real (en el mejor de los sentidos) que, en los últimos años, se ha convertido en un icono de la industria musical y de la moda.

Después del éxito de su segundo álbum de estudio, Future Nostalgia, al que le siguió una gira mundial alabada por la crítica, la cantante también se ha convertido en una referencia en el mundo de la moda pues, a su colaboración con la marca Yves Saint-Laurent, y tras su aparición en la Met Gala como co-chair, le ha seguido el estreno de su nueva línea de ropa creada junto a Donatella Versace.

A pesar de que todavía no hemos podido verla en su outfit de sirena más allá de ese pelo azul que nos mostró el póster promocional, lo que tenemos claro (sobre todo después de este regalo de videoclip), es que no hay nadie como ella para interpretar a otra de las fuertes, independientes y extremadamente felices ciudadanas del mundo fantástico de Barbie Land.

Dua Lipa es Barbie sirena Cinemanía

A pesar de que todavía habrá que esperar a finales de julio para viajar allí, entendemos a la Barbie de Margot Robbie cuando afirma que preferiría quedarse en ese lugar en vez de descubrir lo que le depara el para nada fantástico mundo real. Al fin y al cabo, allí no solo está Dua Lipa sirena, también tiene a todas sus otras amigas barbies: Barbie física (Emma Mackey), Barbie presidenta (Issa Rae), Barbie doctora (Hari Nef), Barbie escritora (Alexandra Shipp) y Barbie diplomática (Nicola Coughlan), entre muchas otras.

Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de su mejor complemento: su novio Ken, interpretado por Ryan Gosling, quien parece no llevarse muy bien con el resto de sus compañeros, en especial con el Ken de Simu Liu. Eso sí, al contrario que Barbie, el muñeco parece disfrutar de cada momento en el mundo real, donde Will Ferrell es el encargado de interpretar al "villano".

Pero, por ahora, y hasta que podamos reunirnos con todos ellos en Barbie Land, nos quedamos con Dua Lipa y Margot Robbie bailando la noche entera.

