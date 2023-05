It’s fantastic: La banda sonora de 'Barbie' incluye finalmente 'Barbie Girl'

El último tráiler de Barbie es increíble. Lo cual, tras el teaser y la modélica campaña promocional que inauguró, no es ninguna sorpresa. Sí lo es, en cambio, que el tráiler concluya con un fragmento de Barbie Girl, la canción de Aqua que tanta gente asociamos a la muñeca de Mattel por mucho que Mattel no tuviera nada que ver con su creación. De hecho, y puesto que Barbie Girl al fin y al cabo era una sátira pop, se nos había dicho que la canción no iba a aparecer en la película.

Algo que contrarió bastante al público, pero que explicaban litigios empresariales y disputas por los derechos que abocaban a que el tema estuviera ausente del film. Por mucho que el tono, que apunta a burlarse bastante de todo lo que rodea a la muñeca, lo andara pidiendo. De ahí que haya sido tan sorprendente toparse con la canción en el tráiler: una sorpresa que se alinea con la revelación de los temas que van a componer el soundtrack. Warner Bros. quiere que Barbie no sea solo la película del verano, sino que su banda sonora arrase también.

La major ha anunciado que el 21 de julio, día de estreno de Barbie (y también de Oppenheimer de Christopher Nolan, como bien sabemos) será lanzado Barbie The Album, la banda sonora desarrollada para la película. Es una banda sonora que, claro, incluye Barbie Girl, pero según la versión que intuimos en el avance: se trata de un remix que han puesto en pie las raperas Nicki Minaj y Ice Spice. Es el plato más llamativo del álbum, que también sonaría en la película, pero no es el tema principal.

Este es, en cambio, Dance the Night, que interpretado por Dua Lipa también se deja escuchar en el último tráiler. Dua Lipa, por otra parte, tiene presencia corpórea en la película al interpretar a la Barbie sirena, en compañía de John Cena como un bienhumorado tritón. Más allá de Dua Lipa y el dúo Minaj/Spice, Rolling Stone se ha hecho eco en exclusiva de quienes son los artistas restantes que integran el lujoso soundtrack de Barbie con sus nuevas creaciones.

Estos son Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Karol G, Tame Impala, Lizzo, Khalid o Haim, además de contar con Mark Ronson como productor musical y de, sorpresa, una canción a cargo de Ryan Gosling. Hay que recordar en este sentido que Gosling (intérprete de Ken en la película que dirige Greta Gerwig) ya aparecía cantando en La La Land y que tiene un grupo musical, Dead Man’s Bones.

El film, que cuenta con un guion coescrito por Gerwig junto a Noah Baumbach, viene acompañado de un reparto presidido por Margot Robbie, rodeada de Michael Cera, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Kate McKinnon, Will Ferrell, Issa Rae, Alexandra Shipp o Helen Mirren como narradora. Puedes ver el videoclip de Dance the Night bajo estas líneas.

