Margot Robbie habría elegido a Gal Gadot para protagonizar 'Barbie'

La idea de llevar a Barbie y su "cuqui" mundo en una película de acción real con personajes de carne y hueso podía resultar tan ridícula como poco apetecible, pero el proyecto sobre las famosas muñecas de la empresa Mattel, que también interviene como productora, fue adquiriendo una dimensión nueva, espectacular, tras la confirmación de la que sería su directora y su reparto protagonizado por la australiana Margot Robbie y el canadiense Ryan Gosling metido en el papel de su eterno novio Ken.

En cuanto a la dirección, la elegida fue la californiana Greta Gerwig, musa del cine independiente de la mano de su pareja, Noah Baumbach (coautor del guion junto a Gerwig) en títulos como Frances Ha, y asumiendo en su faceta de directora la adaptación de Mujercitas y otra aclamada película de corte independiente como fue Lady Bird, y todo ello avanzando en principio que la película no iba a ser precisamente convencional.

Y al citado live action, ya una realidad, le queda poco menos de dos meses para que se pueda ver en las grandes pantallas, será el 21 de julio distribuida por Warner Bros, situándose además como uno de los estrenos más esperados del verano. Allí tendremos la oportunidad de ver a su protagonista abandonando la zona de confort de Barbieland para adentrarse en el mundo real, y también a otros numerosos Kens y Barbies representadas en los oficios con los que se ha comercializado la muñeca a lo largo de los años.

De manera que tendrá su puntillo añadido con las intervenciones de Nicola Coughlan, Emma Mackey, Ritu Arya, Alexandra Shipp, Kate McKinnon, Hari Nef, Issa Rae, Sharon Rooney y hasta de la cantante y modelo angloalbanesa Dua Lipa en el universo rosado de Mattel. Y a actores como John Cena, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans o Kingsley Ben-Adir haciendo lo propio en sus roles de otros Ken.

Sin embargo, una de las sorpresas sobre el reparto original la ha dado la misma Margot Robbie, también productora de la película a través de su compañía LuckyChap Entertainment, en una entrevista para la revista Vogue revelando que durante años realmente no sabían quién podría protagonizarla. Pero después, la primera opción, tanto por parte de ella como de Gerwig, era que Gal Gadot encarnara a la Barbie principal. "Gal Gadot es energía Barbie", asegura la actriz. "Porque Gal Gadot es tan increíblemente hermosa, pero no la odias por ser tan hermosa, porque es tan genuinamente sincera y tan apasionadamente amable que es casi tonta. Es como justo antes de ser boba".

Finalmente, la misma Robbie aclara que contar con la actriz israelí no fue posible porque por entonces no estaba disponible, enfrascada en demasiados proyectos, sobre todo con Wonder Woman del universo de DC.

Y en lo referente a que Barbie esté creando expectación da fe, por ejemplo, una encuesta del pasado mes de abril realizada por Fandango, la web norteamericana dedicada a la preventa de entradas de cine, en la que la situaba, según los votantes, en el séptimo lugar de los estrenos veraniegos más esperados.