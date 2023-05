John Cena: "Creo que 'Fast & Furious 10' y 'Barbie' tienen mucho en común"

Este 19 de mayo llega Fast & Furious 10, la que creíaamos que sería la antesala al final de la historia… hasta que Vin Diesel dijo que lo mismo había dos películas y no una después. Se prolongue lo que se prolongue, esta película trae de vuelta a John Cena como el hermano díscolo de Dom Toretto, luego de que le viéramos por última vez en la serie de El Pacificador para HBO Max y antes del gran estreno de este verano (con el permiso de Oppenheimer): Barbie, dirigida por Greta Gerwig.

Supimos que Cena aparecía tanto en Fast & Furious 10 como en Barbie bastante después de su incorporación al rodaje, gracias a los avances. En el caso del film que coescribe la propia Gerwig junto a Noah Baumbach asistimos a un gran cambio de registro: aquí interpreta a un sireno. Y, entrevistado en Today, las exestrella del wrestling ha explicado cómo pudo acceder al papel. Lo hizo con un rodeo, puesto que Cena ya se había presentado a una audición pero la gente de Warner no lo había visto claro, y fue Margot Robbie quien tuvo que interceder.

Cena y Robbie, claro, aparecieron juntos en El Escuadrón Suicida; Robbie como Harley Quinn antes de que James Gunn le diera a Cena su propia serie. “Fue un feliz accidente. No había trabajado antes con Margot. Nos hicimos amigos al azar”, recuerda Cena sobre El Escuadrón Suicida. Y tiempo después… “Fast & Furious 10 se estaba rodando frente a Barbie. Y ella me dijo ‘¿por qué no haces Barbie?’ Y le dije ‘¡lo intenté!’. Margot tomó entonces una serie de decisiones y dije ‘haré lo que necesites’”.

Robbie es productora de Barbie, así que no le costó mover hilos en Warner para que aceptaran a Cena. “Me preguntaron si quería ser un sireno y dije ‘por supuesto’”, asegura el actor. Cena, ahora, atina a ver paralelismos entre Fast & Furious 10 y Barbie, más allá de lo mucho que ha disfrutado interviniendo en ambos proyectos. “Creo que Barbie y Fast & Furious 10 tienen mucho en común. Su reparto es increíble. El reparto de Barbie es increíble. El reparto de Fast & Furious 10 es increíble”.

Increíble y muy holgado, pues entre Fast & Furious 10 y Barbie prácticamente no ha quedado estrella de Hollywood por contratar (las restantes se han metido en Oppenheimer). Barbie se estrena el 20 de julio, y está por ver si le dan la oportunidad a Cena de volver a Fast & Furious luego de la décima entrega.

