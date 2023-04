Nuestras expectativas estaban altas, nuestras esperanzas también y, tras el estreno del tráiler de Barbie, podemos volver a confirmar (esta vez con fundamentos más allá de nuestra propia ilusión y a la espera de su estreno el próximo 21 de julio), que el nuevo trabajo de Greta Gerwig va a ser todo lo que esperámos que sea.

Los fans de la muñeca más divina, polifacética y famosa del mundo no terminan nunca de alabar cada mínimo detalle. Los pies eternamente de puntillas, los patines y el coche rosa, el mundo de arcoíris y brilli brilli y, sobre todo, ese magnífico "Ella lo es todo. Él es solo Ken". Y es que todos sabemos que el novio de Barbie siempre fue un complemento más que podías comprarle a la muñeca.

Cuando el teaser apareció parecía imposible de mejorar —¿Una referencia a 2001 en una película sobre Barbie? Gerwig nunca defrauda— y, sin embargo, ahí aparecían Margot Robbie y Ryan Gosling, los Barbie y Ken principales, rodeados de sus amigos —las otras Barbies como Emma Mackey (Barbie Premio Nobel de Física) o Issa Rae (Barbie presidenta) y el otro Ken de Simu Liu— saludándose los unos a los otros con aquellos famosos "¡Hola, Barbie!" "¡Hola, Ken!".

Pero hasta ahí la referencia, y es que nos duele tanto como a ti recordar que la canción de Aqua Barbie Girl no aparecerá en el filme, por mucho que no podamos imaginarnos la historia de la muñeca y su Barbie World (en la película bautizado como Barbieland) aquella melodía sobre el fantástico mundo de plástico de la protagonista.

¿Por qué no sonará 'Barbie Girl' en la película de 'Barbie'?

Barbie Girl fue un hit en cuanto salió en 1997. Creada como un himno de petardeo pop y con la única intención de "hacer una canción divertida", llegó a ser número 1 en las listas de éxitos de 15 países y consiguiendo el segundo puesto en España y el séptimo en EE UU, un gran logro teniendo en cuenta que se trataba de un grupo europeo, nórdico, concretamente.

Cuando hace meses se supo que la canción no aparecería en el filme, sus componentes, la cantante Lene Nystrøm y su compañero Søren Rasted, se mostraron conformes con la decisión de Gerwig ya que, pasase lo que pasase, esta "va a hacer que nos presten muchísima atención".

Así lo afirmaban para Variety en septiembre de 2022, donde Nystrøm explicaba que utilizar su canción sería "poner una horterada encima de otra" y Rasted bromeaba diciendo que "deberíamos haber dicho que nos hemos negado. ¡Ryan Gosling no es lo bastante bueno para nosotros!".

Otros fans se aventuraron a teorizar sobre la dificultad que podía suponer utilizar la canción debido a la demanda de copyright que Mattel, la empresa creadora de la muñeca, interpuso al grupo por, según ella, sexualizar a su personaje, pues a la horda de fans de la canción también se unieron críticas que afirmaban que la letra era una apología del machismo, algo que los integrantes han negado rotundamente. Sin embargo, Mattel acabó perdiendo el juicio.

Nos quedamos con la ilusión de ese pequeño guiño del tráiler y con nuestra eterna confianza a Gerwig pues, por lo que hemos podido ver, no podía haber creado a unos Barbie y Ken más perfectos. Además, quizá este himno generacional no aparezca en el filme, pero eso no nos va a impedir cantarlo: C'mon Barbie, let's go party!

