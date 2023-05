'Barbie' tiene nuevo tráiler y es fantástico: Margot Robbie y Ryan Gosling bailan con Dua Lipa

Qué poco queda para que la vida en plástico sea fantástica, aunque solo brille en gran pantalla. El 21 de julio, por fin Barbie llegará a las salas, con Margot Robbie vestida de rosa chicle y el accesorio favorito de la muñeca de Mattel: Ken, aunque este con el carisma de Ryan Gosling.

Sin duda, la película de Greta Gerwig (dirige y firma el guion con con Gerwig y Noah Baumbach) es uno de los estrenos más esperados del año, una aproximación al personaje que promete subvertir clichés de la mano de una Barbie que abandona Barbie Land para adentrarse en el mundo real.

Warner acaba de lanzar un nuevo tráiler de la producción, adentrándonos un poco más en esta nueva aventura en la que no faltan el empoderamiento en color rosa, un buen tortazo y los patines flúor.

En este nuevo adelanto, vemos por fin a Barbie y Ken en el mundo real, para desesperación de Will Ferrell. Se han alejado de los días siempre maravillosos en Barbie Land y de los bailes perfectamente coreografiados al son de Dua Lipa para adentrarse en una ciudad de jóvenes que no los reconocen o los miran con sorpresa.

Robbie y Gosling no están solos en esta atrevida apuesta; los acompañan varias 'Barbies' sonrientes y algún que otro 'Kens' inseguro. Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Kate McKinnon, America Ferrara (The Good Wife), Alexandra Shipp (Con amor, Simon), Will Ferrell o la mismísima Dua Lipa, con cola de sirena, aparecerán en el filme.

Además de protagonizar el filme, Robbie vuelve a ejercer de productora con su compañía LuckyChap Entertainment, con la que ya ha hecho frente a retos mayúsculos, como el de colarse en la temporada de premios con proyectos muy peleados (Yo, Tonya) o adentrarse en las siempre movedizas arenas del blockbuster de superhéroes (Aves de presa).

En una entrevista reciente para Vogue, la australiana ha dado detalles sobre este desafiante proyecto, asegurando que su primera opción para el papel protagonista no era ella, sino Gal Gadot. "Gal Gadot tiene la energía Barbie", ha asegurado: "Porque Gal Gadot es tan increíblemente guapa, pero no la odias por ser tan guapa".

Esta banda sonora es fantástica

'Barbie' Cinemanía

La cuenta oficial de Barbie en Instagram también ha anunciado los nombres de los artistas estelares que forman parte de la banda sonora de esta película. Entre ellos, destacan Dua Lipa, Karol G, Lizzo o Nicki Minaj, aunque quien realmente nos llama la atención en la lista es Ryan Gosling, que se cuela entre los cantantes.

¿Veremos al actor de Ken dando la nota en Barbie? Recordemos que el canadiense ya ha demostrado que afina muy bien, como comprobamos en La ciudad de las estrellas - La La Land (2016). Al fin y al cabo, se curtió como 'chico Disney' y dio sus primeros pasos artísticos junto a Justin Timberlake, Britney Spears o Christina Aguilera en el programa The Mickey Mouse Club.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.