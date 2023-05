"Ken no le importa a nadie, no seas hipócrita": Ryan Gosling responde a las críticas por su fichaje en 'Barbie'

Admitámoslo: desde que vimos aquella primera imagen promocional de Ryan Gosling en Barbie, con chaleco vaquero, abdominales bronceados, rubio platino y pose chulesca, estamos deseando encontrarnos en pantalla con el novio atolondrado de Barbie.

Los adelantos promocionales no han hecho sino incrementar este deseo: en los tráilers, Ken se roba el foco como alivio cómico absoluto, pero además encontramos a Gosling en la lista de artistas que ponen música a la banda sonora. El canadiense, que ya demostró lo bien que afina en La ciudad de las estrellas (La La Land), cantará I'm Just Ken, un tema que comparte 'playlist' con las canciones de Dua Lipa o Karol G.

A la espera de verlo en cines, acomodándose al mundo real junto a Barbie tras abandonar Barbie Land, Gosling ha dado nuevos detalles sobre cómo terminó interpretando a Ken. En una entrevista para GQ, el actor ha asegurado que aceptó protagonizar el filme para revindicar al maltrecho personaje.

"Lo vi un día tirado en el barro, al lado de un limón aplastado", ha contado, recordando a aquel Ken ninguneado por sus hijas que le hizo replantearse las cosas y querer dignificar al muñeco: "Pensé que había que contar la historia de este tío".

Tras el lanzamiento del tráiler de Barbie, muchos fans empezaron a discutir en redes sobre si Gosling era demasiado mayor para dar vida al personaje, un debate para el que el canadiense tiene una respuesta tajante: "Si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros 'Kens' por ahí con los que puede jugar".

"Tiene gracia, esto de escandalizarse con #notmyken. ¿Alguna vez te habías acordado de Ken antes de la película?", ha continuado planteando el actor, ejemplificándolo con el trabajo de Ken, que es la playa: "A todo el mundo le parecía bien que tuviera un trabajo que no es nada. Pero de repente dicen: ‘No, no, Ken nos ha importado siempre’. No, no os importaba. Nunca os ha importado".

"Si alguna vez te hubiera importado Ken, sabrías que Ken no le importa a nadie. Así que no seas hipócrita. Por eso hay que contar su historia", zanja el actor.

Ryan Gosling más allá de Ken

Ryan Gosling en 'Barbie' Cinemanía

En esta misma entrevista para GQ, Gosling reconoce que hay aspectos en los que conecta con su incomprendido personaje: "Hay algo en este Ken que encaja con una versión de mí mismo. Con el tipo que se ponía pantalones Hammer, bailaba en el centro comercial, olía a Drakkar Noir y se echaba laca en el flequillo. Le debo mucho a ese chaval. Me alejé muy rápido de él cuando empecé a hacer películas más serias. Pero él es la razón por la que tengo todo lo que tengo".

Así, el actor también se ha referido a su carrera, que durante años se centró en producciones más pequeñas e independientes, pero desde hace unos años abarcan apuestas más grandes como Blade Runner 2049, El agente invisible o la propia Barbie: "Siempre he querido hacerlo, pero no había tenido una oportunidad como esta, o nunca me había salido así. Tardé mucho tiempo en hacer películas comerciales y de mayor presupuesto. Tuve que entrar por la puerta de atrás".

Ahora, Gosling es uno de los intérpretes más solicitados y respetados de Hollywood. Pese a haber bajado el nivel de trabajo en los últimos años para compartir más tiempo con su familia, el canadiense tiene varios proyectos en el horizonte: tras Barbie, el año que viene lo veremos en la película de acción The Fall Guy, dirigida por David Leitch; y su nombre ha sonado para lo nuevo de Phil Lord y Christopher Miller.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.