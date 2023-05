Las actrices que iban a interpretar a Barbie antes que Margot Robbie

Meterse en la piel de un personaje icónico nunca es fácil. Las expectativas, las comparaciones o la presión siempre juegan en contra del actor elegido, por muy bueno y talentoso que este sea. Barbie, sobre la muñeca de Mattel con la que millones de niños y niñas han jugado durante horas en sus 60 años de vida, llegará el 21 de julio a las salas con Margot Robbie en su fantástica piel de plástico.

Sin embargo, cuando la australiana se hizo con el proyecto para producirlo, no pretendía protagonizarlo. Ni siquiera cuando convenció a Greta Gerwig y Noah Baumbach para que escribieran el guion, con Warner a bordo, se planteó interpretar a la muñeca en su salto a la gran pantalla.

Ahora, tras haber visto tráilers e imágenes promocionales de Barbie, es inimaginable que hubiera una estrella de Hollywood más idónea que Robbie para darle vida a la protagonista, pero hubo varias actrices reconocidas que estuvieron cerca de ponerse su peluca rubísima. Las repasamos.

Amy Schumer

Amy Schumer Cinemanía

Barbie ha tardado cinco en llegar a la pantalla, con sus inevitables cambios de equipo y elenco. En 2014, Sony mostró interés en llevar a la muñeca a la gran pantalla, pero no sería hasta 2016 cuando sumó a Amy Schumer al proyecto. La historia seguía a una mujer que, tras ser expulsada de Barbie-ville por no ser perfecta, debía vivir en el mudo real.

Sin embargo, su desarrollo se retrasó y Schumer terminó por abandonar el filme en marzo de 2017 para rodar ¡Qué guapa soy! (2018). "No puedo seguir comprometiéndome con Barbie debido a problemas de agenda", aseguró la actriz en un comunicado (vía W Magazine): "La película promete, y Sony y Mattel han sido unos colaboradores maravillosos. Me da pena, pero estoy deseando ver Barbie en la gran pantalla".

En una entrevista posterior con The Hollywood Reporter, desvelaría la verdadera razón por la que no siguió adelante: "No querían hacerlo como yo quería, de la única forma en la que me interesaba hacerlo". Al parecer, ella y su hermana, la guionista Kim Caramele, escribieron a Barbie como una "inventora ambiciosa", pero el estudio quería que sus creaciones consistieran en tacones hechos de gelatina.

Además, le enviaron unos Manolo Blahnik para celebrar el acuerdo, algo que no hizo ninguna gracia a Schumer: "La idea de que eso es lo que toda mujer debe querer... Debería haberles dicho: 'Os habéis equivocado de chica".

Anne Hathaway

Anne Hathaway Cinemanía

En agosto de 2017, tan solo unos meses después de que Schumer dijera adiós a la muñeca, el nombre de Anne Hathaway empezó a sonar como posible sustituta al frente de Barbie. Asimismo, Sony anunció que la película se estrenaría finalmente en agosto de 2018, dirigida por Alethea Jones.

Sin embargo, la producción no terminaba de arrancar y en enero de 2018, Barbie se retrasó hasta 2020, con Hathaway aún a bordo para dar vida a la protagonista. Un año más tarde, en enero de 2019, todo dio un vuelco: Mattel rompió la colaboración con Sony y se llevó el proyecto a Warner, con Margot Robbie como productora y estrella, y Olivia Milch (Ocean’s 8) en el guion.

Gal Gadot

Gal Gadot Cinemanía

Pese a estar involucrada en el proyecto como productora, con Gerwig ya como directora, Robbie no tenía claro que ella fuera la perfecta Barbie. En una entrevista reciente para Vogue, la australiana ha revelado que tanto Greta como ella pensaron en Gal Gadot como su primera opción para la muñeca principal.

"Gal Gadot tiene la energía de Barbie", decía la actriz: "Porque Gal Gadot es tan increíblemente guapa, pero no la odias por ser tan guapa porque es muy honesta y amable". La israelí no pudo sumarse al proyecto debido a su agenda repleta de trabajo y Robbie finalmente se atrevió a dar vida al personaje.

El 21 de julio, veremos a Margot bailar, cantar y patinar como Barbie, junto al Ken atolondrado de Ryan Gosling. La película y su protagonista se han hecho esperar, pero, a juzgar por los adelantos, todo será fantástico en Barbie Land.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.