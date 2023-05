La polémica muñeca de 'Barbie' que fue retirada del mercado y que aparecerá en la película

Cuando Margot Robbie leyó el guion de Barbie que había encargado a Greta Gerwig y Noah Baumbach, pensó que era brillante y lamentó que ningún estudio se fuera a atrever a apostar por algo así. Afortunadamente, estaba equivocada y el próximo 21 de julio, la gran pantalla se teñirá de rosa con el estreno de la producción de Warner.

A la espera de ver qué tal le sienta a la muñeca de Mattel el salto al audiovisual, la producción llega avalada por los nombres propios que acaparan sus créditos. Además de protagonizar el filme, Robbie también lo produce al frente de su fructífera productora, LuckyChap (detrás de Yo, Tonya o Una joven prometedora), y se ha asegurado de rodearse de los mejores.

El tándem Gerwig-Baumbach escribe, con Greta sumándose también a la dirección de Barbie, y Ryan Gosling patina con Robbie como su rubísimo y atolondrado Ken. El elenco cuenta a su vez con estrellas como Will Ferrell, Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Kate McKinnon, America Ferrara (The Good Wife) o Dua Lipa.

Algunos de ellos interpretan a las diferentes versiones de Barbie y Ken, así como a amigos de la pareja, que Mattel ha ido vendiendo a lo largo de los años y que también prueban suerte en pantalla, aunque solo sea en esa universo llamado Barbie Land de coreografías perfectamente ejecutadas y días maravillosos.

Entre las muñecas que se unen a la aventura de Robbie está la de Emerald Fennell, Midge, la embarazadísima amiga de Barbie que fue retirada del mercado varias veces. También llega a los cines su marido Allan, interpretado por Michael Cera. Pero, ¿qué pasó con Midge en su lanzamiento?

Midge, la muñeca a la que retiraron del mercado

La muñeca Midge Cinemanía

La muñeca que hay sobre estas líneas se llama Midge, está embarazada, su barriga se puede separar del resto del cuerpo y, sí, fue cancelada en los 90. ¿Cómo llegó hasta aquí? Midge se presentó en 1963 con la idea de que Barbie tuviera una amiga, lo mismo que pasaría con Allan para Ken un año después.

"Midge no era la dramática. Barbie era la dramática. Midge era la compañera fea que tal vez había cometido un error", recuerda M.G. Lord, autor de Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll, en una entrevista para BuzzFeed News. La concibieron para ser todo lo contrario a Barbie, también en aspecto: tenía pecas, llevaba menos maquillaje y vestía peor.

En 1967, cuatro años después de salir a la venta, fue sustituida por otra muñeca llamada PJ, que se parecía más a Barbie. Midge tendría una nueva oportunidad a finales de los años 80 dentro de la colección California Dram Barbie, donde ya la veíamos más estilosa, pero solo estuvo disponible de forma temporal.

Regresaría a finales de los 90, casada con Allan, con un hijo de 3 años, Ryan, y encima embarazada. Y aquí se dio la polémica. "Se casó con Allan Sherwood en 1991. Podía tener un bebé", cuenta Carol Spencer, diseñadora en Mattel durante 35 años, en BuzzFeed News: "Barbie no puede tener un bebé y está destinada a no casarse nunca porque eso acabaría con el juego".

Ruth Handler, creadora de Barbie, nunca quiso que su creación fuera madre ya que debía representar el periodo en la vida de una mujer joven previo a la maternidad. Así, Midge vino a reflejar esa siguiente etapa y decidieron sumarle un estómago que se adhería de forma magnética. Cuando se quitaba la tripa, dentro había un bebé que también se podía sacar del compartimento.

La colección, conocida como Familia feliz, fue duramente criticada por los padres de los niños y niñas que jugaban con Barbie. Según Associated Press, los clientes de Walmart arrancaron una campaña para pedir la retirada de la muñeca de las estanterías, afirmando que Midge promovía el embarazo adolescente.

Midge con Barbie en los 80 y en el 60 aniversario Cinemanía

Finalmente, tras las numerosas quejas, Walmart se deshizo de la muñeca en 2002 y la amiga de Barbie no volvería hasta 2013. En su regreso, Midge ya no era madre ni estaba embarazada, y era un personaje más en la serie animada Barbie: Life in the Dreamhouse.

Ahora, Midge no solo regresa con Barbie, sino que también lo hace en las estanterías. En marzo, Mattel recuperaba a la muñeca por el 60 aniversario de Barbie, con un bikini amarillo y naranja, y esta vez también sin embarazo. En cuanto a Allan, la última vez que Mattel vendió una nueva versión del muñeco fue en 2014 como parte de la colección por el 50 aniversario de la muñeca rubia.

De momento, no sabemos si Midge y su marido tendrán mucho protagonismo en el filme de Robbie, pero, por lo que hemos podido ver en el póster, se trata de la versión embarazada del personaje, por lo que la polémica que envolvió a la pareja podría ser parte de su trama en la película. Estamos deseando ver cómo lo retrata Gerwig.

