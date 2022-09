¿Por qué no sonará 'Barbie Girl' de Aqua en la 'Barbie' de Margot Robbie?

¿Hortera? Pues sí, ¿y qué? Barbie Girl, la canción de los Aqua que ahora cumple 25 años, nació con la intención de ser un ejemplo de petardeo pop, un objetivo que logró gloriosamente. Así pues, ya que Barbie (la película de Greta Gerwig con Margot Robbie y Ryan Gosling) apunta por el mismo camino, ¿por qué el tema más famoso del grupo noruego-danés no está incluido en su banda sonora?

La razón para la negativa podría ser la demanda de copyright que Mattel (la empresa fabricante de Barbie) interpuso contra Aqua en 1997, acusando al grupo de sexualizar a su personaje. La multinacional perdió el juicio de rigor, así que tiene sentido que siga enfadada al respecto.

Sin embargo, hablando con Variety, la cantante Lene Nystrøm tiene una explicación más divertida: usar una canción sobre Barbie en una película protagonizada por Barbie sería "poner una horterada encima de otra".

Søren Rasted, otro componente de Aqua, también se lo toma con sentido del humor. "Deberíamos haber dicho que nos hemos negado. ¡Ryan Gosling no es lo bastante bueno para nosotros!", bromea. Más pragmática, Lene Nystrøm señala que entiende por qué Greta Gerwig no ha incluido la canción en el filme y admite el lado positivo de la situación: "Va a hacer que nos presten muchísima atención, pase lo que pase".

Publicada como single en abril de 1997, Barbie Girl fue un hit monumental en todo el mundo, llegando al número 1 en las listas de éxitos de 15 países: en España, sin embargo, se quedó en el segundo puesto del ranking AFYVE, y en EE UU llegó al número 7, lo cual no es un logro pequeño para una canción de un grupo europeo.

Un cuarto de siglo más tarde, y como suele pasar con los hits aparentemente sencillos, los miembros de Aqua recuerdan que escribir y registrar la canción no fue exactamente un camino de rosas: "No recuerdo cuántos auriculares destrocé [grabando las voces]", recuerda Lene. "Me pasé meses enfadada". Por otra parte, y pese a todas las implicaciones que se han querido ver en la letra, insisten en que esta nació con ánimo totalmente jocoso.

"Teníamos el verso 'C'mon Barbie, let's go party' y pensábamos que era genial", admte Rasted. "En aquella época había un montón de titulares sobre cirugía plástica, algo que nos influyó, pero, la verdad, solo queríamos hacer una canción divertida. No nos lo pensamos mucho. El estribillo funcionaba muy bien, sencillamente".

El éxito de la canción cogió al grupo totalmente por sorpresa. "Cuando Barbie Girl llegó al mercado, ocurrió algo mágico", recuerda Nystrøm. La cantante también recuerda su pasmo ante las acusaciones de que el tema era una apología del machismo y las mujeres-objeto. "No estábamos preparados para las reacciones negativas", señala. "En tu corazón, tú sabes cuáles eran tus intenciones, y leer todo aquello fue duro".

A pesar de todo esto, Barbie Girl fue el mayor éxito de Aqua, y sus autores siguen estando orgullosos de ella. "Aquarium [el disco que contiene la canción] fue la banda sonora para la juventud de un montón de gente", comenta Søren Rasted. Y Lene Nystrøm añade: "Una buena melodía nunca muere, simplemente sigue adelante. Y Barbie Girl es un ejemplo perfecto de eso".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.