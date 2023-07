Final explicado de 'Barbie': ¿tiene escena postcréditos?

Por fin ha llegado el fantástico día. Puede que en Barbie Land todos los días sean perfectos, pero igual que Ken solo tiene un buen día si Barbie le mira, nosotros hoy sentimos que es un buen día solo porque ya hemos podido disfrutar de la película de Greta Gerwig.

Durante la espera, hemos visto a Margot Robbie y Ryan Gosling promocionar la película con sus mejores trajes de muñecos (literalmente) y, por mucho que pensásemos que ya lo habíamos visto todo, no estábamos preparados para el mundo de rosa, purpurina, feminismo e igualdad que nos presenta la historia de la muñeca de Mattel.

Sin querer desvelarle nada a los que todavía no la han visto, contestamos a una de las preguntas más frecuentes (¿tiene escena postcréditos?) y aprovechamos para analizar ese final (ahí sí, con spoilers) igual de fantástico que el resto de la película.

¿Tiene 'Barbie' escena postcréditos?

El MCU nos ha malacostumbrado. Ahora, por mucho que veamos que las luces del cine se encienden, y aunque esté Billie Eilish de fondo cantando What Was I Made For? (tal y como nos adelantó la propia Robbie), todavía nos quedamos hasta el final de los créditos esperando a ver si la directora ha decidido regalarnos alguna escena más.

Pero, lo sentimos, al BCU (Barbie Cinematic Universe) no ha llegado la fiebre extendida entre las películas de superhéroes: Barbie no tiene escena postcréditos.

Por supuesto, te invitamos a que te quedes, al menos, hasta el final de los primeros créditos, esos en los que aparecen los nombres de los actores con imágenes de fondo que, como todo en esta película a rebosar de fucsia, no decepcionan lo más mínimo. Dicho esto, pasamos a analizar el final de la película.

La decisión final de Barbie

[A partir de aquí, el artículo contiene SPOILERS de Barbie]

Después de dos horas de risas, de ver a Barbie cobrar vida a manos de Margot Robbie y de comprender un poco mejor la historia de Ken gracias a Ryan Gosling (confirmamos lo que ya decían las primeras críticas: el actor casi eclipsa a la muñeca), llega el final de Barbie para hacernos una disertación sobre lo que significa ser mujer y también ser humana (o humano).

Pero, para ello, la Barbie estereotípica de Robbie necesita ayuda de dos humanas. La primera es Gloria, el personaje interpretado por America Ferrera, una empleada de Mattel que, después de que Barbie haya ido a buscarla al mundo real, viaja de vuelta a Barbie Land junto a la muñeca para descubrir que los Kens se han hecho con el control, transformando su mundo perfecto en un patriarcado.

Ryan Gosling y Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

Para poder acabar con ellos y con su influencia sobre el resto de barbies, Gloria termina por hacer un discurso feminista que retrata la presión y las expectativas que las mujeres del mundo real sienten cada día: esa necesidad de ser perfectas pero sin eclipsar, de formar parte de la hermandad de mujeres pero siempre destacar de entre las demás, de ser jefas pero sin mandar y de no poder afirmar que quizá no quieren ser mamás.

Después de conseguir restaurar el equilibrio atacando el punto más débil del patriarcado (es decir, la masculinidad frágil), y tras introducir algunas mejoras para las condiciones de vida de los Kens, todos son felices en el nuevo y mejorado Barbie Land, todos menos Barbie, que afirma que no está enamorada de Ken y que no sabe cuál es su sitio. Es entonces cuando llega la gran pregunta: ¿cuál es el final para ella?

La respuesta no podía tenerla otra persona que no fuese el personaje de su creadora, Ruth Handler, quien se lleva a la muñeca a pasear para confirmarle que no le debe explicaciones, ni necesita tampoco su aprobación. Ella es la única que puede decidir qué hacer con su vida, incluso si eso significa convertirse en humana. Una vida más difícil, en la que no todos los días son perfectos, pero en los que sí podrá llorar, hacerse preguntas existenciales y también tener momentos felices.

La última escena (realmente la última, sin escenas postcréditos), nos muestra a Barbie, quien ahora responde al nombre de Bárbara (el nombre de la hija de Handler que inspiró a la creadora a llamar a su muñeca Barbie), vestida de humana, con americana y tejanos, y apoyada por la familia de Gloria en su nueva gran aventura. ¿Su cita? Una de las cosas más importantes para una Barbie convertida en humana: hacerse un análisis ginecológico.

