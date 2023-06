Así es la casa de Barbie construida para la película: un sueño fucsia sin privacidad y con trucos de escala

El 21 de julio, las salas de cine por fin se teñirán de rosa para Barbie, la esperada película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, que lleva a la famosísima muñeca de Mattel a la gran pantalla. Ryan Gosling se pone rubio platino para dar vida a Ken, el atolondrado novio de la protagonista, y Will Ferrell, Kate McKinnon o America Ferrera completan el reparto.

En su salto al cine, Barbie abandona Barbie Land para adentrarse en el mundo real y, como hemos podido ver en los adelantos y las imágenes promocionales de la producción, Robbie y Gerwig no han descuidado ningún detalle a la hora de plasmar la vida en plástico de la protagonista.

Prueba de ello son las 'Barbies' y los 'Kens' que acompañan a los protagonistas en Barbie Land. Allí estarán también Midge y Allan, una pareja bastante controvertida que fue retirada del mercado. ¿Y qué le faltaba a esta producción rosa que, encima, sonará a artistas como Dua Lipa o Karol G? La casa de Barbie

La 'Dreamhouse' de Barbie

"No hay paredes ni puertas", advierte Greta Gerwig (vía Architectural Digest) sobre la Dreamhouse de Barbie, el hogar de la muñeca que ahora han tenido que recrear para la película. ¿Su primer aspecto destacable? Que no tiene privacidad: "Las Dreamhouses asumen que nunca tienes nada que te gustaría que fuera privado, no hay lugar en el que esconderse".

Gerwig ha colaborado con la diseñadora Sarah Greenwood y la decoradora de set Katie Spencer, la dupla británica detrás de dramas de época como Orgullo y prejuicio y Anna Karenina, para la construcción de la casa de Barbie. Se han inspirado en el modernismo de Palm Springs a mediados del siglo pasado, con ejemplos como Casa Kaufmann, una obra de Richard Neutra, y las fotografías de Slim Aarons.

Gerwig también se ha referido a la escala del espacio: "El techo está cerca de la cabeza y con solo unos pasos cruzas la estancia. Crea el extraño efecto de hacer que los actores parezcan grandes en el espacio, pero pequeños en su conjunto".

Ni Greenwood ni Spencer había tenido una Barbie en su infancia, por lo que tuvieron que pedir una Dreamhouse para estudiarla y así llevarla a la pantalla. El espacio fue construido en los estudios de Warner Bros., a las afueras de Londres, y se trata de una fantasía en rosa fucsia de varios pisos, con un tobogán que desemboca en una piscina.

"Quería plasmar lo que era tan ridículo de las Dreamhouses", asegura la directora: "¿Para qué bajar por las escaleras si puedes deslizarte a la piscina? ¿Para qué subir escaleras si puedes coger un ascensor a juego con tu vestido?".

Al entrar en la habitación de la protagonista, vemos como su cama tiene un cabezal con forma de concha de almeja y sábanas de lentejuelas. "Es la casa de una mujer soltera", apunta Greenwood, señalando que, cuando la Dreamhouse de Barbie salió a la venta por primera vez en 1962, era raro que una mujer tuviera su propia casa. "Es el icono feminista definitivo", zanja Spencer.

En cuanto al resto de estancias que conforman el hogar de la muñeca, destaca el espacio dedicado a su vestidor, con todos su complementos y diferentes atuendos que harán las delicias de sus fans, y un tocador justo delante de la ropa.

"Estábamos creando el universo alternativo de Barbie Land", afirma la directora Greta Gerwig, que buscaba "la artificialidad auténtica" en cada detalle. Así, optaron por un fondo pintado a mano en lugar de CGI para plasmar el cielo y las montañas de San Jacinto: "Todo tenía que ser tangible porque los muñecos son, sobre todo, cosas que tocas".

Asimismo, todo tenía que ser rosa para mantenerse fiel a la estética del personaje. "Quería que el rosa fuera muy brillante, y que todo fuera demasiado", explica Gerwig: "No quería olvidar lo que me hizo amar a Barbie cuando era pequeña".

En menos de dos meses veremos el resultado final en pantalla, pero, a juzgar por las imágenes que acompañan a este artículo, la casa de Barbie en la película será tan fantástica como sus looks y su banda sonora.

