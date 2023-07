'Barbie': Margot Robbie y Ryan Gosling resplandecen en la fiesta feminista de Greta Gerwig

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE BARBIE]

¡Bienvenidos a Barbieland! Greta Gerwig y Margot Robbie se suben al descapotable rosa de la muñeca de Mattel en Barbie, una de las películas más esperadas de 2023. Las acompaña Ryan Gosling, con autobronceador hasta las cejas y el pelo rubio platino de Ken.

La muñeca que cambió para siempre la industria del juguete hace 60 años da el salto a la gran pantalla en un filme que se ha hecho de rogar. En 2016, Amy Schumer fichó para protagonizar la película, entonces en manos de Sony, pero la visión que tenía para el personaje no encajó con la de los productores y decidió abandonar el proyecto, siendo sustituida por Anne Hathaway.

En 2019, Margot Robbie entró con su productora, LuckyChap Entertainment y, para cuando Gerwig aceptó involucrarse en el proyecto como directora y coguionista (con Noah Baumbach), la australiana ya era su Barbie. Ahora les tocará enfrentarse a Oppenheimer en la gran pantalla, pero, por el momento, ya han hecho historia agotando las existencias de pintura rosa en el viaje al mundo real de la muñeca.

'Barbie' crítica

Valoración: 'Barbie'

Barbie arranca con la recreación de 2001: Una odisea del espacio que ya vimos en el primer adelanto del filme. Unas niñas juegan a ser madres con sus bebés de plástico, pero entonces llega ella, Margot/Barbie, con su traje de baño a rayas, y las libera del yugo de la maternidad. Ahora pueden ser doctoras, presidentas o tener su propia casa, pero ojo porque la carga no desaparece, solo se transforma: esas pequeñas a las que antes se enseñaba a ser madres aprenden a autoexigirse la perfección.

La ansiada película de Greta Gerwig es mucho más que una divertidísima fiesta en color fucsia que suena a Dua Lipa y a las Spice Girls; es una reflexión mucho más profunda de lo esperado del peso de ser mujer, con la protagonista "estereotípica" de Robbie cargando sobre sus hombros erguidos con las expectativas, la necesidad de validación y las etiquetas.

La actriz australiana vuelve a desprender calidez y carisma en la piel de una mujer que debe encontrar su lugar en el mundo, y a quien la sororidad libera de esa caja de plástico en la que todos (sobre todo los hombres) se empeñan en mantenerla. Aunque quien se roba toda la atención es un magnífico Ryan Gosling, que con su Ken atolondrado e inseguro, también en pleno proceso de autodescubrimiento, ridiculiza la masculinidad frágil y evidencia lo absurdo de un sistema patriarcal hegemónico que aplaude la mediocridad entre los hombres.

Así, Barbie es una apuesta inteligente y valiente, sin pelos en la lengua, una llamada a la igualdad de género que subvierte la cara B de Barbie (la cosificación de la mujer, la imposición de un físico, la mirada masculina) y critica sin miramientos a Mattel, representada en un Will Ferrell bufón. Un "mejor hacerlo nosotros antes de que lo hagan ellos" lleno de astucia que, además, se redime con un conmovedor homenaje a Ruth Handler, creadora de Barbie que se pasa por el filme para solar a su 'hija'.

Gerwig se las ingenia para reforzar esta oda feminista al amor propio con mucha humor meta (de la mención a la propia Robbie a la pullita a Zack Snyder), decorados sacados de los juguetes de tu infancia y números cantarines por los que podríamos considerarla un buen musical (mención especial para la guerra en la playa de Ken). Es una delicia visual, una burbuja de plástico con posibilidades infinita que te hace sentir feliz, esperanzado y empoderado al instante.

"Las mujeres no podemos ser menos que extraordinarias", dice America Ferrera, exasperada, en un momento clave de la película. Suerte que está Barbie, tan festiva como bélica, para recordarnos que las mujeres también podemos fallar, que también podemos tener celulitis, que también podemos no gustar a los demás, que podemos ser normales, y no por eso dejamos de ser extraordinarias.

'Barbie' sinopsis

En su aventura cinematográfica, narrada por Helen Mirren (a esta apuesta le sobran nombres propios, por si no te habías dado cuenta), Barbie y Ken viven plácidamente en Barbieland, donde todos los días son los mejores, las mansiones no tienen paredes pero sí toboganes, los bailes coreografiados suenan a Dua Lipa y lo más peligroso que te puedes encontrar es una guerra de egos entre ‘Kens’.

Sus radiantes vecinos son la Barbie doctora de Hari Nef, la Barbie Premio Nobel de Física de Emma Mackey, la Barbie sirena de Dua Lipa, la Barbie presidenta de Issa Rae o los ‘Kens’ de Simu Liu y Ncuti Gatwa, entre otras versiones. Sin embargo, la fantástica vida en rosa de la protagonista empieza a desmoronarse cuando, de la noche a la mañana, piensa en la muerte, se ducha con agua fría o sus pies se vuelven planos, algo que equivale al fin del mundo en esa burbuja fucsia.

Decidida a averiguar qué hay más allá de la plástica Barbieland, Barbie se sube a su descapotable rosa, con Ken y sus patines como polizones, y se traslada al mundo real, un lugar en el que las jóvenes ya no juegan con su muñeca, la gente se ríe de los atuendos flúor y la policía te encarcela aunque vayas vestido de cowboy. America Ferrera es su mejor aliada y Will Ferrell, el empresario que los quiere de vuelta en Barbieland, esa caja en la que los puede controlar.

'Barbie' fecha de estreno y duración

El 20 de julio, las salas de cine recibirán dos de los estrenos más esperados del año: la rosísima Barbie y esa Oppenheimer de Christopher Nolan en blanco y negro. Por lo pronto, la apuesta de Greta Gerwig tiene otro aliciente para ganar la batalla en taquilla, su duración de 114 minutos.

'Barbie' directora

A Greta Gerwig le daba vértigo ponerse al frente de Barbie. Quería recuperar aquello que le había enamorado de su universo en su infancia. A la vez, sentía que era una de esas películas que podían acabar con tu carrera.

Curtida como actriz en el cine indie de la mano de su pareja Noah Baumbach (Greenberg -2010-, Frances Ha -2012, Mistress America -2015-), esta reina del mumblecore se consolidó en pocos años como directora con Lady Bird (2017) y Mujercitas (2019), pero este nuevo trabajo suponía aventurarse en una superproducción que había dado tumbos y a la que muchos miraban con recelo.

A Gerwig le daba pavor ponerse al frente de Barbie, y justo por eso decidió hacerlo. Impulsada por el temor a fallar, optó por arriesgarse en la escritura del libreto junto a Baumbach y hacer algo diferente, bebiendo de referentes tan pintorescos como la música disco o los musicales en Technicolor como El mago de Oz.

'Barbie' reparto

Margot Robbie no tenía ‘Barbies’ de pequeña. Sin embargo, estaba totalmente fascinada con la icónica casa de muñecas Dreamhouse en la que vivía la rubia. Tal era su obsesión que su única petición para Greta Gerwig en Barbie fue que recreara el hogar de la protagonista.

En cuanto a Ryan Gosling, el canadiense no creía tener “Ken-energía”, esa aura de novio sonriente pegado a su tabla de surf. ¿Qué hacía él, tan canadiense, interpretando a alguien que va todo el día en bañador y bermudas? Pero aceptó teñirse el pelo rubio platino y saturarse el moreno de la piel con la intención de revindicar a este maltrecho personaje que, en sus palabras, “nunca le ha importado a nadie”.

Los acompañan otras 'Barbies' como la Barbie doctora de Hari Nef, la Barbie Premio Nobel de Física de Emma Mackey, la Barbie sirena de Dua Lipa, la Barbie del Tribunal Supremo de Ana Cruz Kayne, la Barbie presidenta de Issa Rae, la Barbie que siempre se parte de Kate McKinnon, la Barbie diplomática de Nicola Coughlan, la Barbie autora de Alexandra Shipp y Midge, la controvertida amiga embaraza de la protagonista, interpretada por Emerald Fennell.

Entre los 'Kens', destacan Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Simu Liu, Ncuti Gatwa y su amigo Allan, al que da vida Michael Cera. Y en el mundo real nos encontramos con America Ferrara y Ariana Greenblatt, la narradora Helen Mirren y el jefazo de Mattel interpretado por Will Ferrell, junto al currito de Connor Swindells.

