La evolución del estilo de Margot Robbie antes de convertirse en 'Barbie'

En España podremos disfrutar de su última película, Barbie, a partir del 21 de julio; mientras tanto, repasamos la vida y los looks de Margot Robbie. La actriz, australiana de nacimiento, ha vivido una carrera hacia el estrellato de vértigo en poco tiempo. Actriz, productora y embajadora de grandes firmas de moda y belleza, equivocarse a la hora de tomar elecciones sobre su estilismo, no es algo que pudiera permitirse y de ahí que hiciera del negro y el blanco sus mejores aliados, pero al igual que ha evolucionado en su vida laboral, también lo ha hecho estilísticamente hablando.

Abandonando los colores neutros y abrazando los tonos más vibrantes y vitaminados, Margot Robbie no olvida el blanco para captar la luz de los focos más allá de la ficción. Siluetas entalladas, diseños que recuerdan el glamour del antiguo Hollywood y una estética dulce, pero sensual son los atributos que mejor definen la evolución de Margot Robbie en la vida real antes de ser Barbie. Repasamos los diez estilismos de la rubia australiana desde ayer, hasta sus primeras apariciones en 2016.

1. Margot Robbie como Barbie

Margot Robbie en los Globos de Oro, 2023 Getty Images

La actriz se ha mimetizado con su nuevo papel hasta el punto en que en las apariciones públicas lleva el estilo de la muñeca Barbie adaptado a un glamour propio del antiguo Hollywood. En los Globos de Oro de 2023 confió en Chanel y pudimos verla con un vestido a medida en rosa 'blush' de cuerpo con pedrería cuya confección llevó 750 horas por parte de los artesanos de la maison francesa.

2. La capa sexy rojo pasión

Margot Robbie en la premier de 'Babylon' en Londres Samir Hussein/WireImage / Getty

Su versatilidad es tal que tan pronto la vemos con una imagen dulce e inocente vistiendo de rosa, como sorprende con su lado más sensual y provocador con un diseño rojo pasión firmado por Valentino. Un vestido capa con infinito escote en la espalda que acaparó todos los focos en la premiere de Babylon.

3. De blanco nupcial para la alfombra roja

De blanco, de Chanel.

De los colores más vibrantes al blanco más puro. A Robbie le gusta que sus estilismos de alfombra roja capten toda la luz sobre la alfombra roja y este diseño nupcial de Chanel por Karl Lagerfeld en exclusiva para la actriz lo consiguió en los Oscar de 2018.

4. Una joya de transparencias para brillar en la 'red carpet'

Margot Robbie

Horas más tarde, la misma noche en que se convirtió en la novia más envidiada del planeta, vistió un vestido de la colección de Alta Costura 2018 de Chanel para acudir a la after party de Vanity Fair tras los Oscar. El diseño de esta ocasión jugaba con las transparencias de una capa que cubría un micro vestido tupido de incrustaciones joya y cristales consiguiendo un aspecto de cenicienta moderna muy rockera.

5. Plumas como elemento decorativo

El glamour clásico con un vestido de Miu Miu.

A pesar de la versatilidad de su estilo, la australiana se siente especialmente cómoda con aquellos diseños que le permiten sacar su lado más dulce optando por tonalidades rosas empolvadas y muy descafeinadas, tanto que llegan casi al blanco. Los premios SAG de 2028 fueron su oportunidad para dejarse ver con un diseño de Miu Miu que cumplía con estos parámetros de color, con cuello halter y una decoración especial a la cintura: un volante modo péplum de plumas.

6. Elegancia inspirada en Chanel

Margot, nominada como protagonista también por Yo, Tonya, lo tiene más complicado este año con ese huracán llamado Frances McDormand.

Día o noche, si Margot Robbie aparece sobre una alfombra roja dará la talla como hizo en el almuerzo de los Oscar del año 2018 con un vestido corto de la línea más clásica de Chanel. Cuerpo recto, manga francesa y falda muy corta, un diseño Pre Fall de 2018 que vimos entonces en la propuesta de la maison sobre la pasarela.

7. Margot Robbie con estampado de flores

En el estreno de I, Tonya.

El 2018 fue un fructífero año para la actriz australiana y su estilo evolucionó hacia el glamour a pasos agigantados pero no siempre fue esa mujer rubia y es que antes de la transformación, Margot Robbie vestía con estilismos mucho más desenfadados y bohemios como este vestido floral de falda con maxi paneles y manga larga transparente.

8. Un look con estampado animal camuflado

El unicornio dorado de Margot Robbie

La actriz, que en los últimos años ha relegado el negro y el blanco a favor de los colores sobre la alfombra roja, tuvo sus apariciones en las que este tono oscuro se hacía protagonista como en el caso del estreno mundial de Suicide Squad en agosto de 2016. Un vestido impactante de Alexander McQueen en negro con un gran unicornio bordado en paillettes dorados en el centro del diseño.

9. Visionaria del cut out

Margot Robbie, de Calvin Klein Collection en la MET.

La gala del MET es una de las alfombras rojas por excelencia y en ella la moda cobra todo el protagonismo. Acertar con la temática de la noche es la preocupación de todo asistente invitado y en 2016 Margot Robbie confió en Clavin Klein y en un vestido 'cut out' blanco recto, palabra de honor que representaba el espíritu futurista y tecnológico alineado con el 'late motiv' de entonces Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology.

10. Vestido dorado 'de Oscar'

Margot Robbie, de Diane Von Furstenberg. Los Oscar 2016

Si hay un diseñador que entiende la sensualidad de la mujer con un punto de sofisticación exquisita, ese es Tom Ford. De ahí que vistiera a Robbie en los Oscar de 2016 con un ajustado y muy escotado diseño en piel de serpiente dorada. Acabado que recordaba a las estatuillas que se entregaban esa noche, convirtiéndola así en uno de los mayores premios sobre la alfombra roja.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.