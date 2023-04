Margot Robbie impacta con un look de Barbie con el que parece la muñeca en la vida real

Tenemos muchas pruebas y ninguna duda de que Margot Robbie es la mejor elección para dar vida a Barbie, la muñeca más famosa del mundo. A pesar de que no será hasta el mes de julio cuando podamos disfrutar de este esperado largometraje en la gran pantalla, tanto la actriz como Ryan Gosling, que interpreta a Ken, ya han comenzado con la promoción de la película.

Este martes, ambos protagonistas de la película, aparecieron en Las Vegas para presentar la película en Cinemacon, y ambos lucieron dos looks con los que recreaban a la perfección a sus personajes: Barbie y Ken. Por un lado, Ryan Gosling llevó un look inspirado en Ken, formado por una camiseta blanca con el nombre de Greta Gerwig, directora de la película, estampado en rosa y con tipografía muy similar a la de Barbie. Por otro lado, Margott Robbie llevó un 'total look' de cuadros vichy XL en color blanco y rosa que parece estar sacado del mismísimo armario de la muñeca.

La actriz ha hecho con este estilismo un sutil guiño a la tendencia 'Barbiecore', que ha vuelto con más fuerza que nunca especialmente gracias al estreno de esta película. El conjunto que llevó Robbie estaba formado por un top corsetero con aro en el bajo de la copa del pecho y tirante ancho, junto con una flada de tiro alto mini a juego.

Ryan Gosling y Margot Robbie en la Cinema Con 2023 Greg Doherty / Getty Images

A modo de calzado lució unas sandalias rosas de tacón destalonadas de Christian Louboutin, así como un accesorio bastante llamativo: una tobillera plata de Chanel, confirmando así que estas joyas volverán a verse este verano 2023.

Este look, además, ha llamado la atención entre los fans de Barbie porque en el segundo 'teaser' de la película, Robbie aparece con un vestido con exactamente el mismo estampado que el 'total look'. Sin embargo, esta vez ha llevado una versión más adaptada a las tendencias de moda actuales, como puede ser el top 'cropped' y la minifalda.

