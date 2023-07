Chenoa se atreve con vestidazo 'cut out' después de los 40 y rompe audiencias

Cuando tú vas, Chenoa vuelve. Ya lo dijo la cantante hace 20 años con su icónica canción y no deja de demostrarlo cada vez que hace una aparición pública y demuestra que no hay edad límite para atreverse con las tendencias de las generaciones más jóvenes. En esta ocasión, con sus recién estrenados 48 años, se enfunda un vestido 'cut out' muy sexy (y asequible).

Poco o nada queda de aquella joven que conmovió al fandom español al salir en chándal y llorando tras la ruptura con su novio de entonces (el mismísimo David Bisbal). Ahora Chenoa es una profesional consagrada a la que el éxito no deja de sonreírle y la cual se atreve con cualquier reto no solo en el plano laboral, también en la moda.

Cómo lleva Chenoa la tendencia 'cut out' después de los 40

Cuando el 'cut out' apareció como tendencia todas nos miramos extrañadas ante la idea de llevar prendas con cortes que dejasen al descubierto parte de nuestro cuerpo y solo las más jóvenes se atrevían en las situaciones más informales.

Hoy esta idea del 'cut out' es parte de nuestro día y también de los diseños de alfombra roja y de invitadas para aquellas que quieren insinuar sin exhibirse, sin importar la edad. Prueba de ello ha sido Chenoa que después de haber pasado la barrera de los 40 no cierra la puerta a estos vestidos y se planta sobre el escenario delante del mayor pico de audiencia de la noche del viernes así.

Con vestido largo en negro, de cuello halter y dejando la cintura al descubierto así como el centro de su pecho con un bonito escote lágrima, ha conseguido ser la protagonista de la noche. Y sabemos cómo vas a recrear su estilismo.

El vestido 'low cost' y con 'cut out' de Chenoa

El vestido de cut out de Chenoa Sorellas

La cantante que luce arrebatadora como jurado en 'Tu cara me suena' compartía con sus seguidoras que su vestido de 'cut out' es de Mia&Lova, firma especializada en moda de mujer asequible, y aunque hemos tratado de dar con él en su web, aparece como agotado (y no nos extraña).

Sin embargo, tenemos la versión igual de asequible y muy parecida en otra pequeña firma de e-commerce: Sorellas. En la que puedes dar con el vestido sensual que lleva Chenoa por 19,95 euros en su selección de rebajas. Corre, porque en esta web vuelan los modelitos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.