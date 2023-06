'Barbiecore': la tendencia más divertida que nos hará ver el mundo de color de rosa

Queda menos de un mes para que por fin se estrene Barbie con Margot Robbie, una de las películas más esperadas del año y que ya se ha postulado como la favorita del verano, aunque todavía nadie la haya visto. El tráiler nos dejó con un muy buen sabor de boca y con un reparto lleno de estrellas, este nuevo proyecto de Greta Gerwig está en boca de todos.

Las primeras imágenes que salieron el año pasado con la protagonista llevando un mono rosa hicieron saltar las alarmas de una nueva tendencia que se ha ido consolidando a lo largo de los meses: el 'barbiecore'. Esta estética consiste en emular los looks de la muñeca en la vida real, donde el rosa reivindica su lugar en nuestro armario con conjuntos monocromáticos.

El origen de esta tendencia

Aunque podríamos afirmar que se trata de una estética nacida de la película de Gerwig, lo cierto es que ya cuenta con un par de décadas de antigüedad. El 'barbiecore' vio la luz por primera vez en los 2000, con Paris Hilton como su principal representante y ligada a chicas jóvenes rubias, ricas y, sobre todo, delgadas.

Esta tendencia no está ligada solo a una estética, sino también es un estilo de vida bastante elevado creado por la línea de muñecas y las películas de Barbie, en la que se incluyen varios coches, un jet privado, una casa enorme, yates, mascotas, caballos... Es decir, un 'old money' muy edulcorado.

Reese Witherspoon en 'Legalmente rubia' @reesewitherspoon/Instagram

Además de Barbie, otra de las inspiraciones son Hilary Duff en Lizzie McGuire, Dafne de Scooby-Doo y Elle Woods, interpretada por Reese Witherspoon en Legalmente rubia. Todas ellas destacan por tener una estética algo infantil, pero sexualizada.

Barbie sobre la pasarela

El regreso del 'barbicore' era una tendencia anunciada antes incluso de que se estrenase la película. Desde hace un par de temporadas (coincidiendo con la pandemia), los diseñadores han apostado por looks rosas monocromáticos, siendo pionero Valentino con su colección otoño-invierno 2022. Pierpaolo Piccioli, director creativo de la firma, abandonó el rojo para crear el Pink PP junto a Pantone, un color que ha inundado las prendas de la casa desde entonces.

Esta presentación se hizo tan viral que el rosa no tardó en propagarse a las demás marcas, tanto de lujo como 'low cost'. A pie de calle hemos sido testigos de cómo los colores neutros eran devorados por los 'vitamina', siendo el rosa quien lo encabezaba todo. Aunque el pastel también era tendencia, quien se llevaba el protagonismo era el fucsia.

Valentino. Otoño-invierno 22/23 IMAXTREE

Zara, Bershka o Stradivarius han sido algunas de las firmas que han alimentado la fiebre rosa mediante sus colecciones, presentando prendas con un diseño romántico, pero muy atrevidas, que se enmarcaban tanto dentro del 'Barbiecore' como el 'Y2K', la tendencia que trajo de vuelta la moda de los 2000.

Desde entonces, no ha habido ninguna marca que no apueste por este color en cualquiera de sus tonalidades, haciendo de él un nuevo básico en cualquier armario, sobre todo este verano.

¿La muñeca como icono feminista?

Barbie ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración tanto para los amantes de la moda como para los diseñadores, y es muy simple entender el por qué.

Su pelo rubio perfecto, el jet privado y toda la ropa y el lujo que le rodea en la ficción es más que un juego de niñas. Barbie es el símbolo del sueño americano, un faro de los estándares de belleza y un emblema de la opulencia. Ella es rica y lo sabe. Durante muchos años se ha tachado a la muñeca de ser la responsable de los cánones de belleza irreales a los que se enfrentan las mujeres, sin embargo, la historia está cambiando.

Uno de los motivos por el que el 'barbiecore' ha vuelto tan fuerte es gracias el feminismo. Ahora se ve a la muñeca como un estandarte de la liberación y la independencia de las mujeres. Si bien esta estética rodeada de lujo puede parecer frívolo, en realidad se trata de una mujer hecha a sí misma.

Barbie es veterinaria, pastelera, astronauta, pediatra, cantante, vigilante de la playa, patinadora sobre hielo, científica, diseñadora de interiores, peluquera, zoóloga, florista, futbolista, cocinera, deportista de snowboard profesional... Unas profesiones que no solo inspiran a las más pequeñas, sino que también demuestran que ser muy femenina no está reñido con ser una persona competente.

Barbie también tiene su propia clínica médica privada Cortesía

Sin embargo, su figura está tan cargada de polémica que también ha acabado salpicando al 'barbiecore'. Esta tendencia tiene sus raíces en la aspiración, después de todo, es lo que ha conseguido que sea la muñeca más famosa del mundo.

Barbie tiene la casa que todos querríamos, el trabajo todos querríamos, el novio todos querríamos, el estilo de vida todos querríamos y, al final, la belleza todos querríamos. Se viste para la mirada masculina y se ha convertido en el epítome de "todas las chicas quieren ser ella, todos los chicos quieren estar con ella".

El estilo 'barbiecore'

Esta estética se ha convertido en un estilo de vida, en el que se emula la actitud un tanto 'bimbo' (persona muy guapa, pero tonta) de los grandes iconos de los 2000 que hemos mencionado antes, como Paris Hilton, Elle Woods, o el elenco de Mean Girls.

Sin embargo, la nueva Barbie interpretada por Margot Robbie viene a romper con estos estereotipos, con una película preparada para promover una versión feminista del personaje, lo que ha conseguido que muchas mujeres quieran apuntarse a esta nueva moda.

Hailey Bieber es otra de las que se ha apuntado al 'barbiecore' @haileybieber/Instagram

Esta temporada el estilo 'barbiecore' será la definición misma de diversión, estilo y creatividad, por lo que todos los looks podrán ser de todo, menos discretos y aburridos. Aquí hemos venido a arriesgar y ser el centro de atención, la protagonista de nuestra propia historia.

Las prendas clave serán aquellas que abracen lo inusual para liberar nuestra imaginación y divertirnos con la moda para poder expresarnos de la manera más atrevida posible. No podrá faltar un minivestido rosa ni las botas de plataforma, como nos ha enseñado Hailey Bieber, aunque cualquier zapato con una buena cuña nos vale.

Barbie es la reina de los accesorios, por lo que serán imprescindibles para cualquier look. Unas maxigafas (sobre todo rosas), un collar llamativo, anillos de colores... Por no hablar de un bonito bolso llamativo para coronar cualquier look.

El peinado y el maquillaje: dos piezas clave

El pelo y el maquillaje son elementos esenciales para crear el estilo 'barbiecore'. Los peinados se llenan de volumen al estilo de las supermodelos de los 90 a golpe de secador y rulos, aunque también podremos optar por un liso tabla perfecto.

En cuanto al look 'beauty', el rosa y el morado serán imprescindibles, a los que podremos añadir un toque de 'glitter' y unas buenas pestañas. Por supuesto, no puede faltar el icónico gloss en los labios que siempre lleva la muñeca.

Maquillaje de Barbie sobre la pasarela IMAXTREE

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter