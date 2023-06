Rebajas en Zara: estas son las mejores horas para comprar según una dependienta

Alrededor de Zara existen infinidad de trucos y consejos sobre cómo hacerte con todas las prendas y complementos de sus colecciones: desde el nuevo día que entra ropa a sus tiendas, pasando por conocer la fecha exacta de reposición para no quedarte sin tu vestido preferido. No hay fan de la marca que no se conozca a la perfección todo acerca de una de las empresas textiles líderes en España, con una facturación de más de mil quinientos millones de euros anuales, según las estadísticas de Statista.

Pues bien, ahora debemos sumar un truco infalible por el que te vas a alegrar y, mucho. Todo ha sucedido en TikTok, la red social que echa humo desde que Miriam Cava ha hablado.

Las mejores horas para comprar en las rebajas de Zara

Empleada de Zara, abogada de profesión, modelo y tiktoker. Os presentamos a Miriam, una joven murciana que ha contado varios trucos para ayudar a sus seguidores a comprar mejor en Zara, tanto en su tienda online como en las físicas, especialmente en época de rebajas.

Son varios trucos, algunos de ellos ya sabidos por todos, pero uno en concreto es el que ha hecho saltar todas las alarmas entre los fanáticos de la firma de Inditex: cómo conseguir prendas que estaban agotadísimas.

Según esta empleada, hay dos horas para encontrar las maravillas en Zara: 1) las 10.00 h de la mañana y 2) las 20.30 h o las 21.30 h, según el barrio en el que se encuentra la tienda, si está en una calle comercial o en el centro de la ciudad, aunque también puede aplicarse a pequeñas urbes.

En definitiva, sus palabras tienen toda la lógica del mundo: si vas a primera hora de la mañana, nada más abrir sus puertas, toda la ropa está ordenada y, por tanto, encontrarás con mayor facilidad aquello que buscabas. Y si, por el contrario, acudes a última hora, es posible que puedas rascar de las devoluciones del día o el vaciado de probadores.

Como podéis comprobar, todo son puntos extra para dar con esas prendas de las que cuelga el cartel de agotadas y por las que suspiras cada día. Ese en el que te pasas las horas muertas entrando en la app para ver si han repuesto tu talla y verificar si efectivamente tiene descuento.

¿Cuándo empiezan y terminan las rebajas Zara 2023?



Tal y como adelantó Miriam unas horas antes de que diesen comienzo, la firma del gigante textil colgó su cartel de descuento el miércoles 21 de junio, a partir de las 21.00 h en la app, y de las 22.00 h en la tienda online. Un día después, las tiendas físicas de Zara abrieron con sus prendas rebajadas. Fecha que ha adelantado, ya que solían arrancar en julio.

Los descuentos seguirán activos durante gran parte del verano, terminando como, en cada temporada, a finales de agosto. Momento en el que también se podrán encontrar chollos de moda de última hora.

