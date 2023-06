Desvelamos el último secreto de Zara: este es el nuevo día que entrará ropa a sus tiendas

Zara no deja de sorprender. Durante los últimos meses, la firma del Grupo Inditex no ha parado de innovar en su estrategia de negocio y de incluir novedades que no están dejando indiferentes. Más allá de apostar por la diversidad de cuerpos al incluir prendas con un abanico más amplio de tallas, confirmar la llegada a España de la plataforma de venta de segunda mano o de eliminar las alarmas duras de las prendas, Zara sigue anteponiendo las necesidades de sus clientes y, tal y como nos ha confirmado la mujer que más sabe de la marca del mundo, ahora va haber otro día semanal en el que entrará ropa nueva a sus tiendas y web.

Bajo el apodo de Carmeron está la mujer que se encarga del perfil de Instagram El diablo viste de Zara, con casi 250.000 seguidores y especializado en contenido de las firmas de Inditex y otras 'low cost'. Con más de catorce años de experiencia, Carmeron se las sabe todas y, por supuesto, tiene información privilegiada.

¿Cuándo llegan novedades a Zara?

La firma de moda de origen español repone mercancía, de momento, dos días a la semana: los lunes y los jueves. Estos dos días también son los que podemos encontrar, por tanto, las novedades de la firma, tanto en los establecimientos físicos como en la tienda online. Sin embargo, tal y como afirma Carmeron (de El diablo viste de Zara), uno de los secretos mejor guardados de la firma de Inditex hasta hoy es que se va a añadir un nuevo día en el que podremos descubrir novedades y colecciones en las tiendas.

"Los lunes y jueves son los días de novedades de Zara, pero el otro día me chivaron que a partir de ahora van a ser los lunes, los miércoles y los jueves", confiesa Carmeron a Mujer.es. "Me lo comunicó una persona que se identifica como trabajadora de tienda y, al menos esto parece que será así en los establecimientos físicos de momento".

Pero, ¿cuándo se implementará esta novedad? Aunque Carmeron no conoce la fecha exacta, parece que la idea es que este día de novedades comience "a partir de ya". Se trata de una noticia muy positiva para las amantes de la moda y las compradoras habituales de Zara.

