El top de Zara que se hará viral en rebajas y que debes fichar ya para no quedarte sin él

Pasamos la mitad de junio y todas las fashionistas esperamos con ansia que las principales tiendas de moda cuelguen el cartel de "rebajas" en sus escaparates y en las webs para hacernos con las prendas más 'in' de temporada a precios mucho más reducidos. Conseguir estas gangas en Zara, Massimo Dutti o Mango se ha convertido casi en una competición de vida o muerte y por ello preparar una lista de deseos con antelación es clave para no perderte las mejores oportunidades de las rebajas.

Y hoy vengo a aportar mi granito de arena recomendándote este top de Zara que ya es viral en Tik Tok y con el que todas querremos arrasar en rebajas. ¿No te lo crees? Mira lo bien que queda, y pecarás.

La "culpable" de que saltasen las alarmas por este diseño 3D de Zara en inmaculado blanco ha sido la tiktoker Lydia Perez que lo compartía por la red social de vídeos con total inocencia combinado con un vaquero de tiro bajo e incluía referencia del mismo para que pudiéramos encontrarlo con facilidad en la web de Zara.

Si bien la influencer lo lucía de un modo informal, el potencial de este top viral de Zara va mucho más allá y conjugarlo con una falda midi o un pantalón amplio te dará como resultado un estilismo perfecto para una cita romántica o un evento formal.

El top viral de las rebajas de Zara que debes fichar YA

El top viral de las rebajas de Zara Zara

Todo su encanto reside en la sencillez del diseño así como su inmaculado color blanco. Se trata de un top tipo bandeau al que se le ha dado forma de maxi lazo en la zona del pecho, cobrando así protagonismo y un volumen 3D capaz de elevar cualquier look de día, de noche e incluso de invitada (siempre que no sea para acudir a una boda). Es de Zara, ya lo sabes, acumula cientos de reproducciones y 'likes' en Tik Tok, ya lo has visto, ahora solo te queda guardarlo en tu 'wishlist' de rebajas y no dejar que se escape. (Precio: 17,95€. Ref. 0085/403 ).

