¿Cómo quedan los vestidos de talla grande de Zara? Una 'influencer' se los prueba y este es el resultado

Parece que Zara no termina de acertar con las tallas, porque siempre hay alguien que no está de acuerdo, ya sea por no tallar lo suficiente o por ser demasiado grandes. Sin embargo, fabricar prendas de talla grande todavía era 'la asignatura pendiente' de la firma de Inditex, aunque parece que, por fin, ya podemos encontrar diseños para todo tipo de cuerpos.

La variedad de tallas actualmente en Zara va de la XS hasta la XXL, aunque algunas prendas tienen un rango más limitado. De la misma manera, no todas las tallas siempre corresponden a las mismas dimensiones, entonces es importante que nos guiemos de la tabla de tallas que proporciona Zara en su web para coger medidas de forma más precisa. No obstante, también tienes siempre la opción de probártelo en tienda.

Crece el abanico de tallas de Zara

Según cuenta la 'influencer' de moda, María Rodríguez, más conocida por su usuario 'Pretty and Olé', Zara está dando un giro y ha incluido en su web la tala XXXL, es decir, una talla más de que había hasta ahora. De momento aparece solo en la sección de pantalones y en la de básicos, y ninguna de sus prendas está disponible en esa talla, aunque ya han habilitado la opción, lo que significa que seguramente estén disponibles dentro de poco.

La 'youtuber' malagueña ha ido a Zara para probar ropa de nueva temporada que pueda adaptarse a su talla 50/52, teniendo en cuenta que la talla más grande, la XXL, corresponde a una 44/46. La 'influencer' tiene sus opciones favoritas, elegidas con la intención de adaptar sus patrones y el diseño a una talla más grande para poder lucir las nuevas tendencias, tengas el cuerpo que tengas.

Los vestidos de Zara ideales para tallas grandes

Como nos recomienda la 'influencer'es más efectivo para encontrar un modelo de nuestra talla que nos fijemos en el modelo y en la tela más que en la talla. Esto es porque las tallas no están definidas de manera exacta, entonces cambian en cada tienda e incluso en la misma varían según su diseño.

Este vestido negro elástico (19,95 €) que se prueba la 'influencer' por ejemplo, es la talla L, es decir, es una talla mucho más inferior de la que le corresponde y le sienta fenomenal. Explica que está encantada con la prenda y que valora que no pierde la forma, así que si te gusta se puede convertir en un básico perfecto para tener en tu armario y además por un precio bastante económico.

Vestido midi frunces (Ref. 4174/188) zara.com

Este vestido de estampado floral (35,95 €) 'Pretty and olé' se lo ha probado en una XL, que es la máxima talla que ofrece esta prenda. Es corto, satinado, fresquito y, sobre todo, sienta genial. La creadora de contenido avisa que tiene pinta de que va a formar parte de sus vestidos de verano.

Tiene unos volantes en la caída que favorecen mucho, junto con las mangas, el escote definido y los colores, es muy favorecedor, y lo convierten en una opción perfecta para ir cómoda y estilosa.

Vestido estampado floral de Zara (Ref. 3600/415) zara.com

Este vestido estilo túnica (39,95 €) es un acierto seguro. Tiene un patrón muy 'oversize' y unos colores preciosos para este verano. Además, lo curioso de esta prenda es que está disponible en tres tallas muy amplias: XS-S, M-L y XL-XXL.

La prenda, de por sí, tiene la intención de quedar ancho para disfrutar de la comodidad en un día de playa o para ir fresquitas con el calor. Si tienes una talla que coincida con la creadora de contenido, seguro que te va a sentar igual de bien que a ella. Pero si tienes menos talla también es un patrón perfecto, si es de tu estilo para lucirlo en primavera-verano.

Vestido túnica estampado (Ref. 3177/154) zara.com

Más tallas grandes

A pesar de esta esperanza que muestra María en su vídeo y la ilusión que expresa por sentirse guapa con esta ropa, sigue echando de menos más prendas en tallas grandes.

Destaca que es importante conocer nuestro cuerpo para acertar mejor e ir directas a elegir con éxito a la hora de ir de compras. Pero algunos de los vestidos de las tallas más grandes que hay actualmente no se adaptaban del todo a su figura, por el pecho, el abotonado o la forma. Entonces es importante que se siga insistiendo en el tema, como ella misma hace, para que de verdad creen prendas que correspondan con las tallas y los cuerpos y que, por fin, podamos disfrutar todas de la moda por igual.

