Carmeron, la mujer que hay detrás de 'Devil wears Zara': "No esperaba para nada el éxito que acabaría teniendo"

Hacerse hueco en el mundo de la moda no es fácil, a no ser que sepas dar con la clave. Fue en el año 2007 cuando la mujer 'que más sabe de Zara del mundo', tal y como ella misma se define, se enfrentó al desafío de abrir su propio blog: Devil wears Zara (El diablo viste de Zara).

En aquel entonces la visibilidad en internet no parecía tan sencilla como a día de hoy, pero a pesar de todas las dificultades, Carmeron (su particular apodo) consiguió convertirse en una de las mayores prescriptoras de moda y tendencias en España.

De origen sevillano, la que ahora consideramos 'influencer' sigue manteniendo una fiel comunidad que casi alcanza los 250 mil seguidores en Instagram, donde comparte de forma diaria contenido especializado en moda 'low cost' que es asequible para todos los bolsillos, así como en trucos y 'tips' de estilo que podemos aplicar en nuestro día a día. Todo ello sin perder la simpatía y cercanía que la caracteriza.

Hoy conocemos más de cerca a la mujer que hay detrás de Devil Wears Zara que, por su trayectoria, ha obtenido el premio Especial Mujer.es en los premios Creadores 2023 de 20minutos por ser un perfil de referencia inspiracional en la creación de contenido.

Bajo el nombre Devil wears Zara has creado toda una comunidad que actualmente acumula casi 250 mil seguidores en Instagram, pero realmente empezaste hace 14 años. ¿Cómo empezó todo?Cuando yo empecé, que fue en el año 2007, era la época de comienzo de los blogs. También era el momento de los foros, que eran considerados un lugar de Internet en el que se compartían muchas opiniones y mucha información y, normalmente, la misma gente que participaba en los foros tenía su propio blog, como un espacio propio para plantear temas distintos. En mi caso me especialicé en moda y como en aquel entonces la única información que encontrábamos en revistas de moda era sobre pasarelas y no se trataba en los medios la moda 'low cost' como se trata ahora, mi idea fue contar cómo podíamos conseguir esas tendencias de pasarela en tiendas en la que todos pudiéramos comprar.

¿Cómo se te ocurrió la idea de crear este blog?En aquel momento sólo había blogs de 'street style', que era lo que más se llevaba, y que eran chicas que se hacían fotos por la calle con estilismos que les gustaban; pero es cierto que a mí me gustaba una orientación que fuera un poco más periodística, es decir que no fuera tan visual. Por eso mi idea era escribir un pequeño artículo cada día en el que se trataran temas de moda y creo que, por ejemplo, uno de los temas más populares que solía hacer era el de los clones de prendas de alta costura en las tiendas 'low cost'.

¿La moda siempre fue tu pasión?A mí siempre me gustó la moda, yo siempre he sido consumidora de revistas, siempre he seguido las tendencias, me he comprado las colecciones, he estado pendiente de la pasarela... Pero es cierto que cuando empiezas a dedicar parte de tu tiempo a un tema, al final te vuelves más especialista. Entonces es verdad que me gustaba, pero con el blog empecé a verlo desde un punto de vista más profesional.

¿Te esperabas el éxito que luego acabaste teniendo?No lo esperaba para nada. De hecho, actualmente en Instagram los perfiles se encuentran de forma sencilla, pero en aquel momento la gente tenía que encontrarte. Yo recuerdo que la gente escribía comentarios en otros blogs para que visitaran el tuyo. Por eso, para nada me imaginaba la repercusión que iba a tener. Al final fue todo gracias al 'boca a boca' de los foros y de los comentarios en otros blogs.

¿Qué crees que fue lo que te diferenció en tus inicios del resto de blogs y qué crees que es lo que te diferencia ahora de otros creadores y creadoras de contenido de moda?Yo creo que lo que me diferenciaba en su momento y me sigue diferenciando es que siempre intento mantenerme fiel a la cercanía con mi comunidad y al concepto original, aunque es cierto que todos los creadores de contenido hemos evolucionado en los últimos años, pero siempre he pensado que si una chica viste de Zara o Mango y después sube el nivel y viste de Prada, se pierde la cercanía y un poco de conexión con el público porque, al final, para ver ropa de Prada te compras una revista de moda. Al final creo que el secreto reside en intentar no perder el pulso de a lo que la gente le gusta y no olvidarnos de que la mayoría de la gente compra ropa 'low cost' y no quiere tendencias extremas sino prendas para ir a trabajar y para su vida diaria. Es importante intentar no perder la conexión con la realidad.

Eres 'la mujer que más sabe de Zara del mundo'. ¿De dónde adquieres estos conocimientos? ¿Tienes algún contacto interno en Inditex que te ayuda?Es una mezcla de todo. Por un lado, ya son muchos años leyendo sobre los mismos temas e investigando; y, por otro lado, al final es que al tener tantos seguidores siempre hay alguien que te puede dar una pista clave, desde alguien que trabaje en logística que transporta prendas de una nueva colección de edición limitada hasta una dependienta. También es cierto que desde Inditex saben que existo. Como en casi todas las marcas siempre hay alguien que te puede dar un 'chivatazo', pero es una empresa que, como todas, tiene sus códigos.

¿Has tenido la oportunidad de conocer a algún miembro de las altas esferas de Zara o grupo Inditex?No recuerdo el año exacto, sería 2009 o 2010, pero me invitaron a Arteixo y allí conocí a Pablo Isla, que en aquel entonces era CEO y vicepresidente del Grupo Inditex, y también conocí a parte del equipo de comunicación. Fue un encuentro cordial, pero para mí es más que suficiente que ellos sepan que existo.

¿Qué es lo que más demanda tu comunidad respecto a los contenidos que subes?Al final, la gente lo que más pide es moda, pero hacen consultas sobre qué llevar en un evento concreto, por ejemplo: "tengo una boda y he sido madre y me gustaría saber qué ponerme", "tengo una reunión de trabajo importante y no sé qué look llevar" o "tengo la graduación de mi hijo y quiero saber qué puedo comprarme", por ejemplo. También es muy común que la gente pregunte por prendas parecidas a las que ha llevado algún famoso, diseños de pasarela o artículos que se han agotado.

¿En tu armario realmente sólo hay prendas de Zara?Yo siempre he sido compradora de Zara, especialmente en mi época joven. Pero cuando hablo de Zara, me refiero a todas las tiendas 'low cost' de forma genérica, tanto las que pertenecen a Inditex como otras como Mango, Parfois, H&M, Primark... Y, aunque yo creo que hay distintas épocas y a veces te puedes sentir más identificada con una marca, en Zara hay tanta oferta que resulta raro no encontrar algo que no se adapte a ti. Yo soy de las que piensa que siempre que necesites algo que encaje contigo, en Zara lo vas a encontrar... Ahí está el secreto de su éxito.

A propósito de estas colecciones de Zara más especiales, ¿cuál es la diferencia respecto a otras que no pertenecen a esa edición limitada?Yo creo que, aparte de tener un punto más de calidad, lo que hace que estas colecciones funcionen es la cantidad y el número de unidades de prendas que se fabrican. Aunque suelen ser más caras que otras prendas de la firma, es cierto que se agotan rapidísimo.

¿Ha cambiado Zara a partir del legado de Marta Ortega?Yo creo que hay cambios que han llegado poco a poco y que ella lentamente le está dando su toque. Ahora mismo también hay mucha preocupación por el tema de la sostenibilidad y también por lo que me comentan las personas que trabajan allí, se está intentando trabajar mucho en ese tema, en la medida de lo posible. Por otro lado, Marta Ortega creo que está apostando mucho por la formación y por su gente, así como por un mayor número de ediciones limitadas, más diversidad de tallas, nuevos materiales, como por ejemplo en manteco... Pero esto es un punto de vista personal. Creo que se está intentando diferenciar a Zara de otras firmas 'low cost' y se le está dando un poco más de estatus, apostando también por posibles clientas que están dispuestas a pagar 200 euros por un vestido.

Muchas blogueras pioneras se han lanzado a crear sus propias firmas de moda. ¿Te gustaría dar un paso más allá con tu proyecto?Yo soy periodista, pero trabajo en el departamento de comunicación de un banco. Para mí al final esto es un hobby que se ha convertido en un segundo trabajo, entonces siempre he pensado que al final para hacer una firma de moda ya está la gente que ha estudiado moda y que sabe diseñar. A mí me gustaría seguir comunicando, habrá que adaptarse a los nuevos formatos porque todo va cambiando, pero es cierto que me gustaría seguir compartiendo una comunidad.

Por toda tu trayectoria has resultado ganadores del premio Especial Mujer.es en los Premios Creadores de 20minutos 2023. ¿Qué significa para ti ganar este premio?Yo ya gané el premio de Mejor Blog de Moda de 20minutos hace años, y para mí es un honor repetir convocatoria viendo los creadores que están nominados. Yo respeto el trabajo de todo el mundo y siempre pienso que, si alguien tiene muchos seguidores, algo bueno debe estar haciendo para que la gente le siga. Valoro a la gente que trabaja cada día, que va ganando seguidores y crea contenido que a la gente le interesa. Me parece que tiene muchísimo mérito ganar seguidores uno a uno, porque al final nadie te regala nada... Hay mucho trabajo detrás y por eso al final te conviertes en un creador de contenido.

