Margot Robbie rompe las reglas y va en bikini a un desfile de alta costura: este es el resultado

Tras la Gala MET 2023, celebrada en honor al diseñador Karl Lagerfeld, parece que el 'glamour' sigue triunfando este mes de mayo. Durante la tarde de este martes tuvo lugar el desfile de la colección Cruise 2023-2024 de Chanel en Los Ángeles al que no faltaron personalidades importantes de todo el mundo.

Entre todas las invitadas al 'front row', Margot Robbie fue una de las que más llamó la atención por el look escogido. La actriz de de 32 años se atrevió con todo y rompió las reglas al acudir al icónico desfile en bikini.

Las prendas de baño, ya sean bikinis o bañadores, han empezado a coger protagonismo durante los últimos años también en el 'street style'. De esta manera, la moda 'beachwear' ha traspasado fronteras y ya no sólo la vemos en las piscinas o en las playas, sino que protagoniza incluso looks de calle y para el día a día. En este sentido, el pasado 2022 vimos que los bañadores comenzaban a llevarse a modo de body y parece que, este 2023, también veremos los bikinis en los looks de las chicas más atrevidas.

Margot Robbie llevó un look protagonizado por un top de bikini clásico con forma triangular y anudado al cuello de color negro. La actriz lo llevó con unos 'jeans' de tiro alto acampanados, con los que presumía de abdominales. Además, sobre la pieza de baño llevó un chaleco metálico y un bolso de mano negro.

Margot Robbie con bikini en el desfile Cruise de Chanel Variety via Getty Images

Se trata de una forma perfecta de llevar el bikini en un look de calle de manera elegante. A modo de 'beauty look', Robbie llevó la melena ondulada y un labial de efecto natural.

Al desfile acudieron otros rostros conocidos como el de Sofía Richie, la 'it girl' que más tendencia está marcando en TikTok, Elle Fanning, Milla Jovovich, Kristen Stewart o Marion Cotillard, entre otras.

