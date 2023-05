Aitana deja atrás el pelo corto y se pasa a unas extensiones hasta la rodilla

Las 'celebrities' nos tienen acostumbrados a sus constantes cambios de look: que si se lo cortan a la altura de la mandíbula, que si de repente se lo ponen de rubio platino, al día siguiente lo tienen rojo, de pronto suben al escenario con pelucas imposibles... No hay pelo de la industria que permanezca completamente igual por mucho tiempo.

En el panorama español está un poco más relajado y, aunque las transformaciones no son tan extremas, de vez en cuando nos sorprenden (cómo olvidar el pixie oxigenado que ahora lleva Mónica Naranjo). Las más jóvenes suelen tener un look insignia del que difícilmente salen de él, sin embargo, en ocasiones incendian las redes sociales con nuevos peinados que, pese a ser efímeros, nos dejan con la boca abierta.

Este ha sido el caso de Aitana. Desde que salió de Operación Triunfo, lo más loco que ha hecho con su pelo es cortárselo a la altura de la clavícula u oscurecérselo un par de tonos. Cuando creíamos que la cantante no arriesgaba nada, en Instagram nos ha enseñado que no debemos de dar nada por sentado, con un cambio de look tan chocante como extraño.

Aitana muestra su cambio de look en las historias de Instagram @aitanax/INSTAGRAM

En diciembre, Aitana aparecía en la fiesta de Yves Saint Laurent Beauty con un corte de pelo que se convirtió en tendencia al momento. Cambió el tono cobrizo por el negro y se dejó una melenita midi con flequillo muy favorecedora.

Apenas medio año después, parece ser que la cantante se ha cansado de verse todos los días igual y como no quiere esperar a que le crezca, se ha decidido por unas extensiones. Cuando hemos visto la foto, no hemos podido evitar preguntarnos si ha cogido la inspiración de Rapunzel, con una melena que le llega ahora hasta las rodillas.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar y es que, tras haber subido a su perfil una foto con el pelo recogido y un mechón rubio suelto en el lateral, muchos se preguntan cuál es el verdadero look de Aitana en estos momentos.

Aitana en la final del Open de tenis de Madrid Getty Images

Las últimas fotos actuales que tenemos de ella es en la final del Open de tenis de Madrid, donde nos sorprendía con un peinado que mezcla el estilo 'preppy' y 'barbiecore' con una coleta extravoluminosa de la que también se habrá ayudado de un postizo para crear ese grosor extra.

Parece ser que la cantante le ha pillado el gusto a las extensiones y, tras ver la última foto que ha subido a las historias de Instagram con una melena a lo Rapunzel, solo podemos fantasear con que se viene algo gordo pronto. ¿Estará con un nuevo proyecto entre manos?

