Conoce las claves del estilo de Sofía Richie, la it-girl del momento

"El espectacular vestido de novia de Sofía Richie", "Ni Kate Middleton ni Sofía de Wessex: la mejor vestida del concierto de coronación fue Sofia Richie", "Entramos en el armario de Sofía Richie". Hasta hace poco no sabíamos casi nada de ella y ahora ocupa todos los titulares. ¿Quién es la it-girl del momento?

Sofía Richie tiene una relación tan estrecha con tantos famosos VIP que nos extraña que no fuera nombrada 'it-girl' antes. Porque esa es otra, su estilo no pasa desapercibido. Sus espectaculares looks traspasan fronteras y multiplican sus seguidores en Instagram, que ya rozan los 10 millones.

El impresionante vestido de novia de Sofia Richie

La joven de 24 años es la hija del cantante Lionel Richie y el pasado mes de abril se casó con el ejecutivo musical Elliot Grainge, hijo de Lucian Grainge, actual presidente y consejero delegado de Universal Music Group, en el Hotel du Cap-Eden-Roc en Costa Azul, Francia. Su boda acaparó todos los titulares y su espectacular vestido de novia de escote 'halter' inundó las redes sociales.

Richie también es la hermana de Nicole Richie, conocida —además— por ser la inseparable amiga de la infancia Paris Hilton. Juntas protagonizaron la serie de televisión The Simple Life, pero la heredera del imperio hotelero y Richie —las 'reinas de los 2000'— terminaron odiándose, lo que alimentó los tabloides de medio mundo más que cuando eran amigas. Así que sus paseos juntas por Beverly Hills con chihuahua en mano se acabaron y nos dejaron fotos como esta, que nos recuerda el 2000 existió y su particular tendencia, también.

Paris Hilton y Nicole Richie durante la promo de The Simple Life 2. Getty Images

El caso es que ahora el foco mediático está puesto sobre su hermana Sofia Richie Grainge, que también tuvo un amor de verano con el cantante Justin Bieber en 2016 cuando ella solo tenía 17 años.

Aunque su cuenta de TikTok (1,8M) no llega a los millones de seguidores que tiene en Instagram, los vídeos de la 'it-girl' cuentan con millones de visualizaciones y su icónico estilo es imitado por muchas chicas. En los vídeos, Richie muestra ciertos detalles de su vida, como las instantáneas de su boda o la preparación de la luna de miel, pero también habla como una auténtica 'influencer' frente a la cámara mientras se arregla el pelo o se maquilla y muestra sus favoritos en cuanto a rutina de belleza diaria se refiere.

¿Cuál es la clave del estilo de Sofia Richie?

A lo largo de los años, Richie se ha atrevido con todo, ha llevado el pelo de todos los colores y nos ganó a todos con su inconfundible estilo rockero despeinado tipo Kate Moss. La 'it-girl', siempre fiel a las tendencias, fue creciendo y, aunque no ha perdido su excentricidad característica, ahora nos deleita con estilismos mucho más elegantes y sofisticados como el que llevo de Chanel a la Semana de la Moda de París.

¿Cuál será el próximo look icónico de Sofia Richie? Seguro que lo veremos pronto.

