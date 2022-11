Vestido con capucha, ¿sí o no? El controvertido look de Kate Moss vuelve a abrir el debate

Kate Moss ha sido y será siempre uno de los mayores iconos de la moda. Mientras anoche asistía a los premios WSJ Magazine Innovator 2022 en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, la icónica supermodelo hizo una deslumbrante aparición en la alfombra roja con una nueva versión del 'naked dress' que dejó a todos los asistentes —y a los que la vimos desde casa— impresionados.

Con un look sacado directamente de la pasarela de la colección primavera-verano 2023 de Saint Laurent, Moss apareció con un elegante vestido dorado transparente hasta el suelo. La mitad superior del vestido presentaba un recorte abdominal triangular, así como una tela fruncida a lo largo del bustier que se cruzaba sobre su pecho.

Esta no es la primera vez que vemos a la modelo inglesa con un vestido que deja ver su ropa interior, ya que es una de las precursoras de esta tendencia. Nos tenemos que remontar hasta 1993, cuando llevó el icónico vestido lencero de color plateado metalizado y completamente transparente, un look de fiesta que ayudó a catapultar el llamado 'naked dress' a la cabeza de la moda de la década.

Pese a que muchos son contrarios a este tipo de vestidos en alfombras rojas —no podemos evitar recordar la polémica con Florence Pugh—, la modelo continuó subiendo la apuesta con sus accesorios, optando por pendientes llamativos de diamantes, un collar largo con un colgante de ámbar, pulseras negras gruesas y un brazalete de eslabones plateados.

Kate Moss en los premios WSJ Magazine Innovator 2022 GTRES

No obstante, lo que más nos llamó la atención de su look fue un detalle bastante inusual en un vestido y es que este modelo del diseñador francés incorporaba una capucha que cubría parte de la cabeza de Kate Moss, haciendo que la atención fuera directamente hacia su rostro con sus esculpidos pómulos y a los enormes pendientes que llevaba.

Este look tan popular en los 90 y principios de los 2000 está volviendo muy tímidamente y comienza a tener algo de protagonismo en algún evento en los que quien lo lleva no quiere pasar desapercibido. Este elemento tiene mucho carácter, por lo que siempre debemos mantener una actitud firme para lucirlo y no que la capucha te lleve a ti.

Kate no ha sido la única en llevarlo este año, puesto que, hace unos meses, vimos a Veronica Echegui en los premios Goya vestida de la colección Crucero 2022 de Dior con un diseño que también incorporaba la capucha como elemento sorpresa. Aunque sumó tanto admiradores como detractores, no dejó a nadie indiferente.

Veronica Echegui de Dior en los premios Goya 2022 GTRES

En cuanto al panorama internacional, las celebrities también se han apuntado a esta nueva tendencia. Sin ir más lejos, se ha visto a Bella Hadid, la reina de internet y las 'influencers', llevando este accesorio recientemente sobre las pasarelas y cómo olvidar a la icónica Kylie Minogue en el videoclip de Can't Get You Out Of My Head.

Desde luego, no se trata de un vestido exento de polémica y promete añadir un poco de chispa a los looks que están por llegar, tanto en alfombras rojas como en las fiestas de Navidad que están por caer como pronostican las pasarelas de otoño-invierno de diseñadores como Jean Paul Gaultier o Balmain.

