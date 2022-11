Siete trajes de chaqueta 'low cost' para ser la más original y elegante sin gastar demasiado

Los trajes de chaqueta son la prenda elegida por muchas este otoño, ya sea para un evento especial o para ir un día cualquiera a la oficina. Americana y pantalón de traje ha sido, desde siempre, la combinación infalible por excelencia. Es un conjunto básico, atemporal, y elegante, pero que podemos llevar de la forma más casual y juvenil. Lo estamos viendo en todas las 'celebrities' y en las redes: los trajes de chaqueta se llevan 'oversize', de colores divertidos y se combinan con camisetas y zapatillas.

Para darle una vuelta de tuerca a este clásico, las tiendas de moda 'low cost' han propuesto, esta temporada, conjuntos muy variados y originales. Hacemos una selección de nuestros favoritos para este otoño-invierno 2022-2023 y que puedes conseguir por menos de lo que imaginas. Los encontramos en colores brillantes, con tejidos en tendencia y otros algo más clásicos, pero todos suponen una fantástica inversión para incluir un traje original en tu armario.

En el color oficial de la temporada

Si tenemos que pensar en un color de moda esta temporada, probablemente a todas nos venga uno a la mente. Sí, hablamos del rosa fucsia. Hasta la princesa Leonor se ha atrevido con los trajes en este tono tan brillante, juvenil y divertido. Hay versiones muy similares en muchas de las tiendas 'low cost' más conocidas. En Kiabi, por ejemplo, encontramos este conjunto rosa por 54 euros, perfecto si quieres añadir el color de la temporada en tu armario.

Traje rosa fucsia Kiabi

Con chaleco cruzado

Si el clásico traje con chaqueta te está empezando a aburrir, existen otras opciones igual de elegantes pero algo más originales. Este traje con chaleco largo cruzado es cómodo, estiloso y, además, económico. Si lo llevas para ir a la oficina, puedes ponerte debajo una camiseta ajustada de manga larga, negra o de un color parecido al del chaleco. También es una opción muy adecuada para un bautizo o una comunión, donde también podrás combinarlo con un top de encaje para un 'outfit' muy llamativo y favorecedor. Este diseño es de Lefties, cuenta con unos favorecedores pantalones estilo 'culotte' y tiene un precio total de 43,98 euros.

Traje con chaleco cruzado Lefties

En color morado

Los trajes con colores vivos han llegado a nuestros armarios para quedarse. Juntos, con una camisa básica, quedan increíbles, elegantes pero divertidos. Por separado, tendremos dos piezas fáciles de combinar que nos solucionarán cualquier look. En Bershka tenemos este 'set' de blazer y pantalón ancho en color morado que además queda genial con zapatillas. En total, las dos piezas suman un precio de 69,98 euros.

Set de blazer y pantalón ancho Bershka

Efecto piel

Una de las tendencias indiscutibles de esta temporada es el efecto piel o cuero. Se lo hemos visto a 'influencers' y 'celebrities', incluso a políticas y a la reina Letizia. Si nos alejamos un poco de las clásicas chupas de cuero, podemos encontrar piezas muy originales como este conjunto de pantalón y americana, efecto piel. Está disponible en Bershka y, las dos piezas, suman un precio de 61,98 euros. Combínala con una camiseta rockera o estampada, con sus piezas juntas o separadas.

Traje negro efecto piel Bershka

De color naranja

Si quieres ser un poco atrevida y estás harta de los clásicos negro, gris y azul marino, un color como el naranja puede ser tu solución. En Lefties tienes una americana con hombreras y cuello en solapa en este color, que combina perfectamente con unos pantalones de tiro alto naranjas de la misma marca. ¿Lo mejor de este conjunto? Su precio. La americana cuesta 19,99 y los pantalones 15,99. Todo junto tendría un precio de 35,98 euros. Además, está disponible en otros colores.

Traje naranja Lefties

De raya diplomática

No hay nada más clásico que un traje de chaqueta con raya diplomática. Su punto fuerte es, sin duda, que será una inversión que no va a pasar de moda. Si optas por una combinación de blazer y pantalón de estilo masculino y oversize, tendrás un look casual con mucho rollo. Combina estas piezas juntas o separadas, con mocasines o unas buenas 'sneakers'. En Lefties podemos encontrar este conjunto por un total de 49,98 euros.

Traje raya diplomática Lefties

Americana y 'skort'

Es una forma ideal de darle un toque juvenil y diferente al clásico traje de chaqueta. En vez de unos pantalones de pinzas, puedes combinar la americana con una falda corta, creando un dos piezas perfecto para copiar la moda más repetida en el 'street style' de escandinavas y francesas: las botas altas por la rodilla. Tus piernas se verán kilométricas y conseguirás un look súper en tendencia además de elegante. Este conjunto de Stradivarius combina la blazer con una 'skort', mezcla de 'short' y mini falda, con diseño irregular. Su precio suma 55,98 euros.

Traje con falda-pantalón Stradivarius

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.