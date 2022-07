El contundente mensaje de Florence Pugh contra quienes critican su pecho: "Me he reconciliado con esos complejos de mi cuerpo"

"Técnicamente, ¿están cubiertos, no?". Así titulaba Florence Pugh una serie de fotografías que subía a su Instagram, donde tiene más de siete millones y medio de seguidores, en las que presumía del vestido de Valentino que había llevado en el desfile de la firma en las escalinatas de la Piazza Spagna de Roma. Un espectacular modelo confeccionado en tul rosa y semitransparente que dejaba entrever sus pechos y de ahí el comentario, que jugaba con la idea de que la red social siempre censura los pezones femeninos.

Sin embargo, la publicación de la actriz de la actriz nominada al Oscar de 26 años (y ya una de las favoritas para la temporada de premios del año que viene con No te preocupes querida, de Olivia Wilde) se llenó en poco tiempo de trolls y haters a los que había cabreado el post y se dispusieron a insultar y criticar la libre decisión de la intérprete.

Y ella, cansada de leer todos esos comentarios, subió otra publicación con más fotografías con el ya famoso vestido que lució en la capital italiana y siendo la última de este nuevo álbum una en la que se cubre los pezones, justo lo que hubiesen querido algunos, demostrando además que no hay ninguna diferencia entre las anteriores y esa. Para ello ha usado el hashtag #fuckingfreethefuckingnipple ("Putoliberad los putos pezones").

Aún así, lo más aplaudido ha sido el contundente texto que la protagonista de Mujercitas, Midsommar o Lady Macbeth ha escrito y en el que deja claro desde el principio que iba a dar que hablar: "Una cosa, cuando me puse este increíble vestido de Valentino sabía que no había forma de que no hubiese comentarios al respecto. Ya fueran negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo".

La que está considerada una de las mejores actriz de su generación asegura que estaba "emocionada" de ponérselo y que no tenía "ni una pizca de nerviosismo". "Ni antes, ni durante ni ahora", ha explicado, entrando justo entonces en el quid de la cuestión: la impunidad.

"Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir de arriba a abajo el cuerpo de una mujer, públicamente, orgullos de ello, para que cualquiera pueda verlo. ¿Cómo lo hacen incluso cuando tienen puestos sus títulos, sus trabajos y sus correos electrónicos en su biografía?", ha cargado Pugh.

La coprotagonista de Viuda negra asegura saber que "no es la primera vez y segurísimo que no será la última" en la que "una mujer escuchará qué hay de malo con su cuerpo por parte de una multitud de extraños", aunque para ella lo preocupantes es "cuán vulgares pueden ser algunos hombres". "Afortunadamente, yo me he reconciliado con esos complejos de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz de los 'defectos' que no soportaba mirar cuando tenía 14 años", escribe.

La actriz se queja de que un buen número de comentarios solo querían decirle "con mucha agresividad" que estaban "decepcionados" por sus "tetas pequeñas" o que debería "sentir vergüenza" por tener "ese pecho plano". "He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis pechos y no le tengo miedo", agrega.

Todo ello preguntándose, porque le resulta desasosegante, casi como la canción de Rigoberta Bandini: "¿Por qué os asustan tanto las tetas? ¿Pequeñas? ¿Grandes? ¿La izquierda? ¿La derecha? ¿Solo una? ¿Tal vez ninguna? ¿Qué. Es. Tan. Aterrador?". Algo que le hace preguntarse por qué les pone tan contentos "cabrearse" por el tamaño de su pecho.

"Estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Nos criamos para encontrar poder en cada pliegue de nuestros cuerpos", continúa, así como que su "misión en la industria" hollywoodiense "siempre ha sido decir 'a la mierda y al carajo' cada vez que alguien espera transforme su cuerpo se transforme "tras una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo".

"Si abusar públicamente de las mujeres, en voz alta, en 2022, es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no tiene ni idea de la vida. Madura. Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. Y la vida te será mucho más fácil, lo prometo", finaliza, antes de terminar con un "Y todo por dos pezones preciosos...".