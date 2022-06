Florence Pugh protagonizará la adaptación de Zoe Kazan de 'Al este del Edén' para Netflix

John Steinbeck fue uno de los grandes escritores del siglo XX, autor de novelas como De ratones y hombres, La Perla o Las uvas de la ira. Ganador del Premio Nobel de Literatura, las obras de Steinbeck tuvieron sendas adaptaciones cinematográficas durante el período de esplendor de Hollywood, recayendo sus textos en cineastas de la talla de Alfred Hitchcock, Elia Kazan o John Ford. Sin embargo, su legado había quedado en un segundo plano desde hace años en el terreno audiovisual, algo que parece que está a punto de cambiar.

Y es que la actriz Zoe Kazan está desarrollando una serie para Netflix que adapte una de las novelas más icónicas de Steinbeck, Al este del Edén. Lo está haciendo en colaboración con Netflix, quien se encargará de distribuirla, y ya tiene a su flamante protagonista, Florence Pugh, quien también producirá la serie junto a Kazan.

No hay que olvidar que el encargado de dirigir la gran adaptación cinematográfica de Al este del Edén fue Elia Kazan, autor de otras notables obras como La ley del silencio o Un tranvía llamado deseo y abuelo de Zoe Kazan, de ahí también que ahora la actriz quiera continuar el legado de su antepasado.

No hay que olvidar tampoco que Al este del Edén fue la primera gran película de James Dean, quien ya había tenido una pequeña aparición en el filme de Douglas Sirk ¿Alguien ha visto a mi chica? y que no tardaría en convertirse en una estrella e icono del cine con otras dos películas, Rebelde sin causa y Gigante, antes de fallecer trágicamente en un accidente.

"Me enamoré de Al este del Edén cuando la leí por primera vez, en mi adolescencia. Desde entonces, adaptar la novela de Steinbeck -la grandiosa y extensa totalidad de tres generaciones- ha sido mi sueño. Más que nada, he querido dar plena expresión a la asombrosa y singular antiheroína de la novela, Cathy Ames", comenta Kazan. "Florence Pugh es nuestra Cathy soñada; no puedo imaginar una actriz más emocionante para dar vida a este personaje. Escribir esta miniserie durante los dos últimos años ha sido el punto álgido creativo de mi vida. Espero que con Netflix podamos hacer justicia a este material - y arrojar una nueva luz sobre él para una audiencia del siglo XXI.", añadía la actriz de Ruby Sparks, en la que comenzó sus labores como guionista para luego continuar con Wildlife, la ópera prima de su pareja, Paul Dano. Casualidades de la vida, esta ya era una adaptación de otro gran novelista norteamericano, Richard Ford.

