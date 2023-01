¿Paris Hilton es una gran feminista o una gran mentirosa?

Inmersos en la era de 'la mujer bimbo' (término del argot para una mujer atractiva, sexualizada, ingenua y poco inteligente), la heredera organiza exposiciones NFT que abogan por el empoderamiento de las mujeres, lanza sus memorias e incluso visita la Casa Blanca como activista. ¿Es Paris Hilton un icono feminista, una elaborada trampa o ambas cosas?

Cuando salió a la luz el documental "This Is Paris", el prisma desde el que hasta ahora habíamos visto a la heredera dio un giro radical y comenzamos a pensar en ella como una activista y una superviviente en lugar de como rubia frívola que vive en esa meta burbuja que dibuja una existencia con burbujas de champán dentro de su propia burbuja dorada. Sirvió para transformar su imagen y nuestra percepción siguiendo una ecuación que ya habíamos visto en figuras como Lindsay Lohan, Britney Spears e incluso Lorena Bobbit, y por eso nos planteamos si estos cambios responden a una verdadera convicción o si convertir a determinados personajes en iconos del empoderamiento es una herramienta para atraer las miradas y por supuesto, ganar dinero. ¿Y si el 'girl power' tiene más de marketing que de realidad?

Sin embargo, no podemos negar que Paris ha construido un imperio multimillonario en el que hay tantos productos diferentes como bolsos de marca tiene, y ahora se ha sumergido en una nueva aventura dentro del arte digital y del mercado NFT. "Es un momento increíble para los artistas y creadores. También es un momento importante para garantizar que las artistas femeninas tengan éxito con igualdad de representación y oportunidades", explica Paris Hilton, que forma parte de Sevens Foundation, que ayuda a los artistas emergentes a ingresar al espacio NFT. 'Empowered By Paris: Empowered Women Empower Women Exhibition' es una colección de arte NFT que explora los temas del empoderamiento y la representación de la mujer.

Programa de cocina con crítica escondida

En su imperio figura también su programa de cocina de Netflix 'Cocinando con Paris', que como escribe Lydia Horne, no supone en absoluto una entrega a los fogones. "Hilton repite el vocabulario vernáculo de la cocina con rigidez cómica, sugiriendo que el espacio doméstico requiere su propio lenguaje que se puede dominar con suficiente práctica, aunque en realidad, ninguna de las que participan en los capítulos parecen particularmente interesadas en aprender. Hilton subvierte la etiqueta tradicional de la cocina para ofrecer una sátira de la vida doméstica. Se irritan contra las funciones y comportamientos proscritos de lo que una madre o esposa 'debería' ser, señalando los límites que estos espacios y expectativas imponen a las mujeres", escribe la autora, que asegura que la heredera oculta de forma ingeniosa su agenda a través del humor y la performatividad descarada, esa que por cierto, Paris maneja a la perfección gracias a su famosa voz de bebé, que ha confesado no es la suya real.

Ahora se habla del regreso de 'la bimbo', un término que se refiere a mujeres mayoritariamente rubias que no son el cuchillo más afilado del cajón. El renacer de Pamela Anderson, que lanza este mes de enero su propio documental y que es la nueva imagen de Jacquemus, así como el protagonismo de la muñeca Barbie gracias a Margot Robbie, han hecho que esta figura regrese pero ahora, vista desde una mirada consciente del machismo que siempre ha caracterizado a esta forma de encasillar a las mujeres.

Paris Vs Madonna

Paris ha visitado la Casa Blanca en su lucha contra el abuso infantil, y al hacerlo abandona momentáneamente su obsesión por el rosa sin dejar de hacer un guiño al empoderamiento político que encierran las blusas con lazada, una prenda que subraya la feminidad en un ambiente mayoritariamente masculino. El mes de febrero se publican sus memorias, y aunque sin duda estarán bañadas de sus divertidas coletillas, también tendrán más de un mensaje feminista que nos hará ver a Paris de nuevo de una forma diferente.

Mientras que Madonna se ha caracterizado por cambiar su imagen constantemente, lo cierto es que Hilton es una Barbie eterna que sin embargo, ha sabido hacer algo aún más complicado: transformar la percepción que tenemos de ella. Esta es la señal inequívoca de que no hemos de dejarnos guiar por las apariencias, porque ella puede tener una estética de Barbie, ir a la Casa Blanca, formar un imperio y crear exposiciones que aboguen por el empoderamiento femenino mientras lleva un vestido rosa de Moschino y modula su voz para resultar más inocente. No sabemos si Paris es una gran feminista o una gran mentirosa, pero lo que sabemos es que de tonta, no tiene ni un pelo… Decolorado, claro. Decolorado siempre y con extensiones.

