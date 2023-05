Qué es el bikini menstrual: ¿funciona de verdad cuando te bañas con la regla?

El verano es una de las épocas más esperadas, en las que nos encantaría pasar los días bañándonos en el mar o tumbadas en una hamaca con una bebida bien fresquita en la mano para huir del calor. Nos pasamos el año pensando en las vacaciones y lo planeamos todo para que salga perfecto, sin embargo, hay una cosa que no podemos controlar: la menstruación.

Que nos baje la regla justo cuando nos vamos de vacaciones es un fastidio para muchas mujeres. Entre los cólicos, que nos sentimos hinchadas y el tener que estar pendiente de los tampones y las compresas, puede que al final no lo acabemos disfrutando como es debido. Esto lo sufrimos mucho más cuando vamos a algún sitio con agua, en el que tenemos que estar pendientes de las compresas cuando entramos o salimos del agua o no nos gusta nadar por si el támpax se hincha.

La copa menstrual supuso toda una liberación en este tema, ya que no necesitamos estar mirando constantemente el reloj para cambiárnosla, no tenemos que llevar el bolso hasta arriba de repuestos y podemos bañarnos tranquilamente nada más llegar a la playa.

No obstante, la copa no es plato de buen gusto para todo el mundo y algunas mujeres no se sienten muy cómodas con ella. En cuanto a sostenibilidad, encontramos las braguitas menstruales, que solo tenemos que lavarlas bien y las podemos reutilizar cuando estén secas. Por esto mismo, el siguiente paso lógico era adaptarlas a los bikinis menstruales.

Qué es el bikini menstrual

Tal y como su nombre indica, se trata de una prenda de baño pensada para disfrutar de aquellos sitios donde nos podamos bañar cuando tenemos la regla. Al igual que con las braguitas menstruales, están diseñadas para recoger cualquier tipo de flujo menstrual sin fugas durante un periodo de 4 a 8 horas, dependiendo del modelo. Con él podremos meternos en el agua sin estropear bañadores ni toallas, sin tener que utilizar compresas.

Cómo funcionan estos bikinis

Este tipo de bañador están diseñados específicamente para que una persona pueda bañarse mientras menstrúan gracias tecnología anti-fugas consigue que la sangre sea absorbida por el bikini mientras que la capa impermeable impide que el flujo salga al agua o llegue a manchar pareos, pantalones y toallas.

Los bikinis menstruales tienen dos partes: la primera es igual que cualquier otro bañador y, la segunda es la absorbente. Esta está compuesta por varias capas muy finas para que no se noten y, a su vez, puedan absorber y retener el flujo, consiguiendo que estemos más cómodas y seguras sabiendo que no va a haber ningún tipo de fuga.

A diferencia de las bragas menstruales, están hechas con un material impermeable tanto en la tela como en las costuras que impiden que la sangre salga del bañador. Sin embargo, uno de los inconvenientes que les podemos encontrar es que la gran mayoría de estos bikinis han sido creados para flujos ligeros o moderados, por lo que si tienes el flujo abundante es recomendable combinarlos con algún otro producto menstrual. También no son recomendables con loquios ni menstruaciones hemorrágicas.

Cómo se usa bikini menstrual

Su funcionamiento es muy sencillo, sólo tenemos que ponérnoslo cuando las pérdidas son asumibles por 1 o 2 tampones, por lo que es importante que cada mujer conozca bien su cuerpo para utilizarlo. Sin embargo, como hemos dicho antes, se pueden llevar entre 4 y 8 horas según la cantidad de sangrado.

Lavarlos también resulta muy fácil y, al igual que las bragas menstruales, lo mejor es aclararlo con agua fría nada más quitárnoslo. Después, lo lavamos con un jabón neutro sin utilizar lejía ni suavizante y, por último, lo dejamos secar al aire libre antes de volver a usarlo.

Opciones de bikinis y bañadores menstruales

Bikini menstrual de La Mujer Eco Cortesía

Si aunque te aseguremos que no va a traspasar, aun así no te fías, lo mejor son unas bragas de bikini en color negro, como las de La Mujer Eco. Este bañador está formado por 3 capas diferentes, recoge un flujo equivalente a 2 tampones y nos recomiendan usarlo hasta 8 horas. Tiene un precio de 29,90 euros y lo podemos comprar a través de su página web.

Bikini menstrual de Modibodi Cortesía

Una opción más colorida es la de Modibodi, con dos bikinis en uno, ya que es reversible (estampado y lavanda) y con la parte de abajo indicada para los días de regla. La braguita recoge un equivalente de 2 tampones y está recomendado para el flujo ligero. La firma vende el conjunto completo por 36 euros.

Bañador menstrual 'Porticcio' de Herloop Cortesía

Si buscamos un bañador, este de Herloop tiene un diseño y estampado que vamos a querer llevar siempre, tengamos la regla o no. Absorbe el equivalente de 1 tampón (o una compresa). Su estampado único de margaritas ha sido creado en exclusiva con la colaboración de la influencer francesa Lola Rossi. Lo podemos encontrar a un precio de 45,49 €.

Bikini Kiwitas Playa de Platanomelón Cortesía

Por supuesto, no nos podíamos olvidar de las icónicas Kiwitas de Platanomelón. La firma de salud y juguetes sexuales ha versionado sus famosas bragas menstruales para convertirlas en la parte de abajo de un bikini. Podemos llevarlas hasta 10 horas seguidas y el tiempo de uso varía en función de la cantidad de sangrado y de si nos bañamos o no (este se reducirá si entran en contacto con el agua). Las podemos encontrar en la página web de la marca por 25,99 €.

