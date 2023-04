La alimentación y su relación con el dolor de regla ¿puede reducirlo o aumentarlo?

¿Puede la dieta tener un impacto positivo o negativo en el dolor menstrual? Si bien la regla no debería impedir hacer una vida normal, cuando se presenta dolor —en lugar de una simple molestia que puede aliviarse con fármacos de venta libre— puede que estemos ante una posible endometriosis o síndrome premenstrual, entre otros motivos.

Pero, aunque no haya ninguna patología subyacente la regla suele molestar en mayor o menos medida dependiendo de la tolerancia al dolor. Por eso, cuidar la alimentación puede ser un factor al que prestar atención. Y es que lo que comemos parece tener un impacto mucho más importante de lo que pensamos.

Consumir más frutas y verduras puede ayudar a reducir el dolor menstrual

Si bien las mujeres consumen más frutas y verduras a diario que los hombres, según datos del Ministerio de Sanidad, no deja de haber un porcentaje relevante en el que esto no es así. Esto puede marcar una diferencia entre que el dolor menstrual aumente o disminuya.

El artículo Síndrome Premenstrual detalla que "una dieta equilibrada, variada, rica en vegetales (fruta, hortalizas, verduras, cereales integrales, legumbres) […] disminuye la incidencia de los síntomas premenstruales". Por tanto, seguir los consejos del Ministerio sobre consumir unas 5 porciones de estos alimentos puede ayudar a mejorar el malestar.

El abuso de alimentos ricos en azúcares y la cafeína agravan el malestar

A pesar de que un buen café cargado todas las mañanas para empezar el día puede parecer una gran idea, si se convierte en un hábito diario puede no serlo tanto. Y es que, según el artículo antes mencionado, "es importante disminuir el consumo de azúcares, evitar el consumo de tabaco, el de alcohol y reducir el de cafeína y otras bebidas estimulantes (café, té, chocolate, bebidas de cola)".

Sin embargo, es cierto que, en ocasiones, se aconseja el consumo de chocolate, siempre y cuando estemos hablando del que mayor porcentaje de cacao tenga. Y es que el estudio The Effect of Dark Chocolate and Music on Primary Dysmenorrhea descubrió que las mujeres que participaron en la investigación notaron cómo su nivel de dolor se redujo con tan solo consumir 40 mg de chocolate amargo, es decir, unas 4 onzas diarias.

Aceite de oliva y pescado, las grasas omega-3 y omega-6 disminuyen el dolor

Con todo, alimentos como el pescado o el aceite de oliva también pueden ser aliados en el momento de reducir las molestias de la regla. La investigación Influence of diet on the risk of developing endometriosis reveló que aquellas mujeres que recibieron suplementos de omega-3 y omega-6 tenían menos dolores durante la menstruación.

No obstante, estas dos grasas saludables se pueden encontrar en alimentos como el aceite de oliva o el pescado. Por lo tanto, introducir con mayor frecuencia en la dieta estos alimentos puede ser beneficioso, aunque todavía es necesario hacer más investigaciones al respecto.

Si bien parece ser que hay alimentos que pueden influir en el dolor menstrual, hay que acudir al médico en el momento en el que ese malestar impide llevar una vida normal durante los días en los que dura la regla. Y es que puede que haya una endometriosis detrás, u otro problema, que necesitará un tratamiento adecuado.

