¿Por qué algunas mujeres tienen reglas dolorosas y otras apenas las notan?

¿Es normal que duela la regla? ¿Por qué algunas mujeres sienten dolor y otras no? Normalizar esto es algo que señalan constantemente los expertos que no se debe hacer, pues alertan de que no debería ser lo habitual y que, en estos casos, siempre se debería acudir a un profesional que determine si existe alguna patología subyacente.

Para poder arrojar un poco más de luz sobre este tema y aclarar algunas dudas, la Dra. Lorena Serrano, ginecóloga y autora del reciente libro que ha publicado Conócete bien, cuídate mejor, nos responde a algunas preguntas relacionadas con el dolor de la regla.

¿Por qué hay mujeres a las que les duele la regla?Aquí hay que partir de la base de que el dolor de regla como tal no deberíamos considerarlo normal, es decir, que este no debería llegar al punto de tener que estar en casa. La regla puede molestar, pero deberías poder ir a trabajar, hacer ejercicio, etc. Y es que, de entrada, si el dolor de regla cuando aparece limita el día a día, hay que estudiarlo para descartar algún otro problema, por ejemplo, la endometriosis. Nos podríamos preguntar, entonces, por qué hay mujeres que tienen endometriosis y otras no. La respuesta sería que hay cierta predisposición genética, incluso factores ambientales que influyen en su aparición.

¿Qué factores influyen, entonces, en el dolor o molestias de la regla?Hay varios factores que pueden influir y, entre ellos, está la endometriosis como ya comenté. Aunque, siempre hay que hacer un estudio. Por ejemplo, a las molestias de la regla las llamamos dismenorrea y hay de dos tipos: primaria y secundaria. La primaria ocurre sin que haya otra causa subyacente, por ejemplo, en las chicas más jóvenes es frecuente que las reglas sean un poco más dolorosas. Esto se debe a la acción de las prostaglandinas, una sustancia que segregamos cuando tenemos la regla y que es la encargada de contraer el útero durante la expulsión del flujo menstrual. En cambio, cuando hablamos de dismenorrea secundaria debemos descartar endometriosis, miomas o cirugías pélvicas.



¿Cómo es el dolor cuando hay endometriosis?Bueno, con la endometriosis las mujeres pueden presentar dolor antes, incluso, que el propio sangrado de la regla. Además, este puede estar presente durante las relaciones sexuales o la ovulación. Pero, hay que tener en cuenta que hay mujeres que no presentan ninguna sintomatología y que la endometriosis se les diagnostica casualmente en consulta al hacer una ecografía.

¿Ayuda el ejercicio físico a calmar las molestias por la regla?Sí, paradójicamente siempre pensamos que sucede lo contrario, sin embargo, se ha comprobado que el ejercicio mejora el dolor menstrual, los parámetros inflamatorios y hasta el síndrome menstrual. Por tanto, moverse de manera regular y, también, cuando se tiene la regla puede ser beneficioso.

¿Los anticonceptivos pueden reducir, también, estas molestias?Sí, normalmente lo hacen. De hecho, los tratamientos hormonales como los anticonceptivos se utilizan en casos de reglas abundantes, dolorosas o irregulares. La manera en la que actúan es dejando en reposo a los ovarios, pues estos dejan de trabajar cuando se toman estas pastillas. Aunque sangremos, lo que tenemos es un sagrado por deprivación que no es técnicamente una menstruación. Por tanto, todas esas molestias asociadas presentan una mejoría.

Las molestias por la regla son subjetivas, ¿cómo actúan los profesionales ante la presencia de dolor?Es verdad que el dolor es subjetivo y, de entrada, siempre le damos credibilidad al síntoma que una mujer tiene. Pero, hay que intentar buscar cuál es su causa. Así, hay algunos síntomas de alarma como náuseas, vómitos, mareos, si hay diarrea, si el dolor empeora al defecar... También, preguntamos cuántos analgésicos se toman y si hacen efecto, si el dolor empieza antes del sangrado o si ha habido que acudir a un servicio de urgencias porque el dolor es insoportable. Es una situación que siempre hay que valorar de manera individual.

¿Cuál ha sido el objetivo de escribir 'Conócete bien, cuídate mejor'?Mi objetivo era darles a las mujeres el conocimiento que yo tengo como ginecóloga y que creo que deben saber para conocer cómo funciona nuestro cuerpo, qué es normal y qué no, cómo cuidarnos bien y prevenir determinadas patologías... Todo esto es una asignatura pendiente, pues pensamos que sabemos mucho, pero luego nos damos cuenta de que no. Y es que la ginecología para mí es una gran desconocida todavía. Hablamos mucho de maternidad, de embarazo, de infecciones, pero poco de patología ginecológica. Por eso, yo quería darle visibilidad a esto, rompiendo mitos que he visto mucho en consulta.