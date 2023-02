Las braguitas menstruales han disparado su popularidad en los últimos años hasta convertirse en un método más de retención del periodo. Un merecido espacio a lo largo de la vida de las mujeres (¡convivimos con nuestra regla una media de 40 años!) que va más allá de ser una alternativa a los tampones y compresas desechables con los que la mayoría hemos crecido. También son una apuesta por una higiene más eco, pues se estima que cada año se generan 45.000 millones de residuos menstruales (¡y muy contaminantes!) de un solo uso. Por no hablar de que son menos invasivas con nuestro organismo, ya que en su fabricación se evita el uso de plásticos o químicos que puedan poner en jaque nuestra la salud tras usarlos durante mucho tiempo.

Eso sí, también hay un contra a la hora de escoger las bragas menstruales... ¡y es no darse tiempo para escoger el modelo que mejor se adecúa a nuestras exigencias! Para empezar, hay que pensar en la talla que nos hará sentir más cómodas: ni muy apretadas para sentirlas a cada paso ni excesivamente holgadas, porque podría darse alguna fuga. Pero, sin perder de vista que la mayoría padecemos hinchazón de vientre durante el periodo, por lo que los modelos con cintura alta tienden a resultar más cómodos que las braguitas de cadera.

Además, no todas nos sentimos cómodas con la fórmula tradicional, por lo que es conveniente buscar aquellos ecommerce que apuestan por la diversidad de formatos, del tanga a la brasileña, sin olvidar el culotte. Una labor de investigación esencial a la que nos conviene entregarnos pero con la que te queremos ayudar: bajo estas líneas, seleccionamos varios modelos fáciles de conseguir, asequibles y bonitos para estrenarte con las bragas menstruales, ampliar tu catálogo o jubilar las viejas.

Dónde comprar bragas menstruales

El tanga menstrual de Monzis en color negro y con detalle de plumeti. Disponible en dos tallas, para flujos medios y con una durabilidad de hasta ocho horas sin humedad ni olor.

Es un diseño bonito y discreto que encantará a las amantes del tanga. Diversual

La braga menstrual de cadera en color negro y ribete de Women’Secret. A pesar de ser multicapa, su diseño es ultrafino para asegurar la máxima absorción.

Un diseño tradicional ideal para los días de más flujo. Women'Secret

El 'pack' de bragas menstruales de cintura de Innersy. A la venta en Amazon, están disponibles en seis colores, están formadas por tres capas absorbentes y están entre las más vendidas de la web.

Lo bueno de este modelo es que sube hasta la cintura para recoger toda la zona del vientre. Amazon

Las bragas menstruales de Lefties

El pack de bragas menstruales que comercializa la marca de ropa Lefties es uno de los más populares entre las que buscan bragas menstruales. Vienen dos por paquete y, para adaptarse a las necesidades de cada momento (periodos menstruales, incontinencia urinaria, embarazo y posparto), tienen un diseño diferente para recoger más o menos cantidad de flujo diferenciados por las cuatro o cinco capas de la zona de la compresa. Están pensada para la absorción de humedades y para proporcionar en todo momento sensación de limpieza, por lo que son altamente transpirables y previenen irritaciones y rozaduras.

Un conjunto de ventajas a las que se suma su precio en oferta (con un descuento del 80%, te las llevas por 3 euros en vez de por 15) a las que se suma un hándicap: actualmente están sin stock debido al furor que han causado entre las usuarias, pero se puede reservar vía web para recoger en tiendas físicas.

Están disponibles en dos gamas de colores diferentes. Lefties

Trucos para lavar las bragas menstruales

Justo antes de meterlas en la lavadora, es importante aclararlas en agua fría para eliminar la suciedad superficial; aunque, si hemos notado que su capacidad de absorción ha disminuido, podemos dejarlas a remojo algunas horas en una palangana para liberar posibles restos de las fibras de la zona de la compresa. En este primer paso es fundamental no añadir jabón: mejor optar por vinagre blanco o bicarbonato si es necesario. Tras finalizar este proceso, llega la hora de meterlas a la lavadora en un programa de máximo 30ºC (40 si no tenemos otra opción) para acabar con la suciedad al completo y asegurar que las tenemos listas para el próximo ciclo.

¿Y si no tenemos pensado hacer la colada? No pasa nada: con un poco de jabón de lavadora, podemos frotar la zona que recoge la sangre a mano, aclarar con abundante agua fría y dejar secar al aire libre. Y es que, si hay algo que no debes olvidar es que a las braguitas les sienta fatal la secadora y el exceso de calor.

