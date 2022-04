¡Una alternativa más a los tampones y compresas! Pros y contras de las bragas menstruales

La menstruación está muy presente en la vida de las mujeres, tanto que, a veces, incluso la condiciona. Además, la conocida como regla acompaña a una mujer durante la mayor parte de la vida adulta, desde más o menos los 12 años, hasta la menopausia, en torno a los 50. Si sumamos todo este tiempo, son muchos los años en los que consumimos estos productos sanitarios y, por tanto, en los que estamos contaminando el planeta con el plástico que las envuelve y dañando nuestro bolsillo, ya que el IVA de higiene menstrual continúa siendo desde el 10% al 21% en las copas menstruales, por ejemplo.

Por eso, alternativas como las copas o las bragas menstruales están ganando muchas adeptas que quieren menstruar libres y seguras, sin contaminar el medioambiente ni arruinar su economía. No obstante, aunque estos productos sanitarios no paran de evolucionar, y adaptarse, todavía existen personas que no les acaban de convencer, por eso, el conocimiento y la ruptura de dudas pueden ayudar a dar el paso. Por otro lado, ya existe mucha gente a la que las molestias, la irritación y la incomodidad de las compresas y tampones les han ayudado a cambiar.

Esta idea de sangrar libre, segura, sin contaminación, irritación y de manera económica, precisamente fue la que ayudó a que naciera la copa menstrual hace ya algunos años, una de las mejores opciones para ahorrar dinero y residuos, pero no es la única. Si también te ha resultado aparatoso limpiar la sangre de la copa al vaciarla o no te ha convencido la manera de colocarla, existe otro producto de higiene menstrual menos conocido, pero igual de práctico, ¡y más cómodo!

Hablamos de las bragas menstruales, un tipo de ropa interior fabricada con varios tipos de tejidos capaces de absorber el flujo menstrual sin fugas y sin que la persona que lo lleva se sienta húmeda. Pero, si no sabes dónde buscar, Women'Secret tiene un gran catálogo de bragas menstruales.

Alta, absorbente y de uso diario. Women'Secret

Hay que apuntar que es seguro que las bragas menstruales puedan aguantar entre 8 y 12 horas (según el fabricante), ya que habitualmente estas braguitas están fabricadas con tres capas diferentes. La primera está pegada al cuerpo y suele ser de algodón y otro material que ayude a evitar la sensación de humedad. La segunda es el tejido absorbente que ayuda a que la braga sea capaz de neutralizar el flujo. Por último, la tercera capa está fabricada con un tejido impermeable para evitar posibles fugas.

¡Descubre la comodidad! Women'Secret

