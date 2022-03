La nueva colección 'swimwear' de Women'Secret nos ha enamorado: todas las prendas culpables del flechazo

Esta primavera recién inaugurada ya nos ha hecho cambiar nuestro mood vital. Pese a que el tiempo todavía no nos lo permite, en nuestro armario ya asoman algunos conjuntos listos para triunfar, y nuestro neceser también se está preparando para esta nueva temporada: que no nos falte el eyeliner, puesto que viene pisando fuerte entre las tendencias beauty. El aumento de horas de luz que ya nos ha regalado esta estación supone la excusa perfecta para ir en búsqueda de todas las prendas y cosméticos que van a estar en boca de todos estos meses, pero, ¿todavía es demasiado pronto para pensar en la moda swimwear? Si nos lo preguntas a nosotras... ¡la respuesta es no!

Como La Vecina Rubia se encarga de recordarnos cada semana en su perfil de Instagram, quedan poco más de 10 domingos para que empiece el verano y estamos seguras de que, antes de que llegue esta fecha, ya nos habremos puesto el bikini unas cuantas veces. Y más, tras descubrir todo lo que trae esta temporada en moda de baño. Los bañadores, en su versión trikini y con gran protagonismo de los escotes asimétricos, se imponen a los dos piezas, aunque estos también tienen mucho que decir en modelos bandeau y con diseños a rayas, lunes y push up. En lo que a colores se refiere, los tonos pastel y tierra triunfan, seguidos de la combinación blanco y negro como una de las opciones más elegantes. También vienen pisando fuerte los estampados arriesgados y las líneas simples en el diseño.

Women'Secret presenta las tendencias de este verano. Women'Secret

Ante estas premisas, no hemos podido resistirnos a incluir entre nuestros deseos estivales algunas de las prendas de la nueva colección swimwear de Women’Secret que incluye varios estilos para que encontremos el que va más con nosotras. Y ya te advertimos que ya hemos tenido un flechazo absoluto con algunos modelos, como los de Timeless, la colección más elegante, donde sobresalen el binomio blanco y el negro y las siluetas más sobrias. ¿Te animas con un total white o con los estampados de inspiración africana de esta categoría?

Hay modelos ideales para las amantes de la elegancia... ¡hasta para la piscina! Women'Secret

Pero no solo de blanco y negro vive la moda de baño y es que los colores también lo van a pegar fuerte. Y, para muestra, las colecciones Formentera y Mykonos de Women’Secret, dos islas mediterráneas a las que podemos trasladarnos con estos diseños. El azul inconfundible y la elegancia de la ciudad griega se refleja en los estampados de los bikinis, mientras que, el espíritu de la isla española se plasma en propuestas con colores refrescantes y tonalidades propias del archipiélago balear: blanco , arena...

¿Te trasladan estos modelos a las islas del Mediterráneo? Women'Secret

Si más allá de tendencias, lo que le pedimos a las prendas que usamos para disfrutar de la playa y la piscina es que nos hagan lucir nuestra mejor silueta y, para ello, los modelos de la colección Perfect Shape son los indicados. Una línea de bañadores con diseños sencillos, cortes clásicos y pequeños detalles para marcar la diferencia.

Los cortes clásicos siempre tienen su espacio. Women'Secret

