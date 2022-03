La moda 'comfy' llama a tu puerta (¡y la vas a dejar entrar!): lo mejor de Women'Secret, a mitad de precio

Llegar a casa, sujetador fuera... ¡y a por el pijama! Y la que diga que no, miente. Después de una jornada de trabajo, deporte, extraescolares y tantas actividades como decidamos apuntar en nuestra agenda, pocos planes apetecen más que uniformarnos comfy y lanzarnos al sofá para disfrutar del dolce far niente. Es, para muchas, un momento de desconexión que maridar, ya que nos ponemos, con el nuevo capítulo de la serie que nos tiene ensimismadas (¿alguien más enganchado a Érase una vez, pero no?), algo rico de cenar y unos cuantos minutos sin atender a los mensajes que se nos acumular en el móvil. Por ello, y dado el tinte de ritual que tiene para la mayoría, todos los detalles importan, incluido el conjunto que escogemos para la ocasión.

Sí, adoramos ese conjunto cómodo, calentito, pero ajado, con tantos años que ya no sabemos cuándo entró en nuestras vidas. Pero, quizá es hora de despedirnos de él y apostar por alguno de los conjuntos que, desde 2020, han robado el corazón a tantas. ¿Nos sumamos a la moda homewear? Pensada para estar por casa, sin necesidad de sacar el pijama antes de tiempo, esta apuesta sube el chándal de categoría y lo convierte en un look que no renuncia a la comodidad pero tampoco al estilo. ¡Se acabó abrir en pijama a vecinos, servicios de mensajería, delivery y tantas cosas más! Y es que en el remate final de Women’Secret hemos encontrado las prendas más bonitas (¡y baratas!)

Son de efecto pana y en tono crudo. Women'Secret

¿Qué opinas de estos pantalones largo en color crudo y efecto pana? No solo son ideales, sino que, con ellos, la comodidad está asegurada. En conjunto con una sudadera, y ambos de terciopelo violeta, también hay otro modelo muy calentito que puede convertirse en la primera compra de cara al próximo invierno o, si buscas estrenar, un conjunto tropical en blanco y azul que nos ha enamorado desde el primer momento.

Es fresquito y cumple con las tendencias más primaverales. Women'Secret

Para las frioleras, también hay (¡aún!) prendas de arriba entre las que elegir, con efecto borreguito y kaki, si somos de las que nunca dice no a la tendencia cargo; o de peluche blanco con estampado de corazones, para las románticas.

Sí, ¡hay más!

Pero no solo de moda homewear vive el catálogo de Special Prices de Women’Secret. Los conjuntos de ropa interior, los pijamas y los accesorios también merecen una mención. Y si no, ¿qué te parece este pack de siete braguitas por menos de 13 euros? Son de algodón y tienen corte brasileño. Si lo que necesitas son prendas para la parte superior, en esta promoción encontramos sujetadores de todos los estilos, desde los de encaje tipo bralette hasta los tipo top que ofrecen la máxima comodidad y estilo. A nosotros nos ha encantado este top halter sin costuras que, además de ser perfecto para llevar como prenda interior, es ideal para sumarse a la moda sporty y lucirlo con unos vaqueros.

A este top le vas a sacar mucho partido toda la temporada. Women'Secret

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Women’Secret y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.