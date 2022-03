Vamos a tirar de ingenio y vamos a estar mejor que nunca. Llega el color, llega la creatividad y el maquilaje se alía con nosotras para que con la primavera tu cara sea luz y buen rollo. Aquí van las propuestas beauty que hemos visto en los backstage de las pasarelas más importantes.

Dior y el doble eyeliner

Esta primavera vamos a poner a prueba nuestro pulso, o al menos a eso nos desafía Peter Philips, direcctor creativo de Dior Make up: Doble eyeliner, corto, en paralelo, con trazo ascendente y en color negro. ¿Qué conseguimos? Alargar el ojo hacía los extremos pero, por contra, también obtendremos el efecto visual de ojo algo más pequeño. Es perfecto si los tienes muy redondos y no te quedará demasiado bien si tus ojos son pequeños. "He querido traer a 2022 un maquillaje años 60, vintage pero actual. Entre los los dos trazos negros hay uno blanco, la piel va narural, con algo de corrector, base fundente y polvos traslúcidos", explica Philips.

Dior. Primavera verano 22 Imaxtree/Filippo Fortis

Chanel, el bronce y los tonos tierra

Chanel se queda en la costa azul, en el verano, los tonos dorados, bronce... Sin estridencias. Recupera un maquillaje natural que solo destaca la mirada con una mezcla de: bronce, suave granate y dorado para hacer una sombra ahumada que se difumina hace al exterior y alarga y 'sube' el ojo. Los labios van desnudos, con algo de brillo y las mejillas con colorete ocre oscuro y trazo en diagona. Estos tonos favorecen a las pieles claras.

Laquan Smith y las sombras en bloque

Colores sólidos, sin difuminar, con un dibujo perfecto, es lo que nos propone el neoyorquino para las noches de primavera y verano. Juega con el color, y atrévete, si elijes bien es una apuesta que favorece. Para ojos marrones y piel clara mejor tono granate o bronce; para piel y ojos oscuros busca tonos que iluminen como el dorado, azul brillante o el verde claro. Si tus ojos son azules o verdes juega a engamar.

Una cosa más ¿Necesitas saber cómo hacer el dibujo del eyeliner perfecto? Aquí te dejamos el truco.

Laquan Smith. Primavera Verano 22 Gregory Scaffidi/Imaxtree

Los años 20 de Markarian

Las modelos de Markarian se apuntan a todo o nada, enmarcando los ojos con eyeliner clásico y preciso y dándole a los labios un toque más desenfadado con un color rojo algo desdibujado en los contornos. Es el toque informal que rebaja el look y lo hace apto para el día y la noche. La piel la deja practicamente desnuda, con un suave toque melocotón en mejillas.

Markarian. Primavera verano 2022 Imaxtree

Versace y su oda al color en los ojos

O te atreves o no, es así se simple. La casa italiana ha apostado por los tonos vitamina de pies a cabeza. Combina naranjas, amarillos, verdes lima... en vestidos y trajes dos piezas con un 'eyeliner'/sombra en triple tono: azul oscuro, azul turquesa y verde. El extremo de la sombra se una al de la ceja dejando el párpado superior fijo y el arco subciliar desnudos de color. Perfecto para noches especiales.

Versace. Primavera-verano 2022 Armando Grillo/Imaxtree

La luz y el brillo de Lanvin

Lanvin juega con la plata y el oro para dar luz al rostro. Para conseguir este efecto lo mejor son las sombras en crema, se aplican con los dedos y se pueden fundir mejor con la piel. Si lo ves muy arriesgado prueba a poner solo un toque de oro en el lagrimal y plata en el exterior del párpado.

Lanvin. Primavera verano 2022 Filippo Fortis/Imaxtree

Missoni y algo que todas (más o menos) sabemos hacer

Eyeliner negro difuminado y con trazo ascendente. ¿Facil no? Atrévete porque si no te queda muy preciso el truco es difuminarlo con una brocha o un bastoncillo de algodón y listo. Gato, maquillador oficial de Maybelline, dice "el eyeliner difuminado, efecto borrón, lo sabe hacer todo el mundo y siempre es tendencia". No le vamos a llevar la contraria ¿no? así que ¡Prueba!

Missoni. Primavera Verano 22 Filippo Fortis/Imaxtree

Labios hidratados y en tono coral by Valli

Pestañas muy destacadas y labios en color anaranjado o coral. Correctos para cubrir ojeras y pequeñas imperfecciones y cejas definidas. ¡Listo! esta es la sencilla apuesta de Valli que alegrará nuestros días de verano. Favorece a todo tipo de pieles. ¡No lo pienses!

Valli Primavera verano 22 Gregory Scaffidi/Imaxtree

Givenchy, make up no make up

Una propuesta limpia, sencilla y elegante que consiste en aplicar una base ligera, dar toqes de luz en la línea central vertical del rostro y marcar la línea de agua superior del ojo por dentro, para que se note pero no se vea. Labios con brillo, cejas peinadas y colorete en diagonal en tono marrón. No te olvides de una máscara de pestañas ligera, solo en las de arriba. ¡Lista!