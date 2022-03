Los champús en seco más vendidos del mundo (¡y mejor valorados!) por menos de 4 euros

A quién no le ha pasado alguna vez, levantarse de la cama con el tiempo justo para ir a trabajar y que el pelo ponga las cosas difíciles para salir a tiempo de casa. O bien porque se ha quedado chafado y con marcas de las gomas del día anterior o porque no está tan limpio como nos gustaría. Esto ocurre cuando aparece grasa en nuestra raíz o flequillo, aunque lo hayamos lavado hace poco. Llegados a este punto, hay dos opciones posibles: ir con el pelo mal a trabajar y pasar vergüenza toda la mañana, pero llegar a tiempo, o lavártelo de nuevo y fichar tarde. Pero, ¿y si desde 20deCompras te dijéramos que existe una tercera opción en la que llegas a tiempo al trabajo y con el pelo limpio?

La solución tiene nombre y apellidos: champú en seco. Y, se trata de una opción muy efectiva, rápida, barata y recomendable. Cuando te levantes tarde y con grasa inesperada en el pelo, solo tendrás que agitar el bote de champú, pulverizar y masajear para que haga efecto. En un minuto tendrás un pelo brillante, limpio, sin grasa ¡y sin mal olor! Si habías oído hablar de este producto y nunca te has atrevido a utilizarlo, en 20deCompras hemos seleccionado los más vendidos del mundo, con más valoraciones en Amazon y, como no, ¡más económicos!

¡La marca más vendida del mundo!

La marca más vendida de dry shampoo es Batiste, de hecho, acapara la mayoría de resultados cuando una persona busca un champú en seco en internet. Para que nos hagamos una idea de su alcance, en redes sociales como Instagram, el hashtag #batiste cuenta con un total de 298 mil publicaciones.

Y en Amazon, por ejemplo, uno de los ecommerce donde se comercializa, el modelo de Batiste con olor a cereza tiene ya 2.864 valoraciones y casi las 5 estrellas de producto, con casi el 80% de usuarios que le otorgan la máxima puntuación. Además, su precio acompaña, ya que ningún modelo de la marca alcanza los cuatro euros. Este, en concreto, se encuentra ahora rebajado y cuesta tres euros.

El mejor valorado, más vendido, rebajado y ¡qué mejor huele! Amazon

Además, la marca fabrica este champú en seco en diferentes formatos (grande, pequeño para los viajes e, incluso, vende packs) y, como no, en diferentes aromas como hemos visto en su Instagram. No obstante, si quieres probar el original, y en bote pequeño para hacerte una idea, aprovecha el formato de 50 mililitros, por menos de 2 euros, que posee la etiqueta Amazon Choice por su calidad precio.

¡El original! Amazon

Pero, ¿y si te dijéramos que también hay disponible un champú en seco de la marca para cada color de pelo? Sí, has leído bien, existe el champú en seco para personas rubias y otro de los dry shampoo de Batiste es el especial para pelo moreno. Con más de 4.200 valoraciones en Amazon, este producto ayuda a las morenas a lucir pelazo, que se vea limpio, con extra de cuerpo y, además, otorga un toque de color. Es el producto ideal para revivir tu melena y ser, a la vez, irresistible, gracias a sus notas de bergamota, melocotón blanco y vainilla.

Luce tu melena morena. Amazon

Otras marcas

No obstante, si quieres probar otras marcas, en 20deCompras te recomendamos Schwarzkopf, ya que sus champús en seco son anti grasa y los resultados se ven al instante. Puedes comprarlos por separados o en pack si ya lo has probado y es un producto indispensable en tu vida.

Y para utilizarlo, no olvides estos pasos: agitar, dividir el pelo en secciones, pulverizar sobre las raíces, masajear con la yema de los dedos para que haga efecto, cepillar para eliminar el sobrante y, como toque final, pasar el secador para un resultado de profesional.

