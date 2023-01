Dormir bien durante el embarazo y, lo más importante, descasar no es tarea fácil, de hecho, es más difícil de lo que muchas personas se creen. Hay que lidiar con los dolores o ardores de estómago, según lo que se cene, con las patadas y posturas de cada noche del bebé, el aumento de las ganas de ir al baño y, como no, con la incomodidad de una tripa que crece cada vez más hasta que no sabes cómo colocarte para estar cómoda y que también lo esté el bebé. Por eso, es importante seguir una serie de consejos antes de ir a a la cama para conseguir conciliar el sueño más fácilmente y conocer cuáles son las posturas más cómodas y saludables para dormir.

Primero, alguno de los mejores consejos para que no cueste conciliar el sueño son mantener unos horarios fijos, no irse a la cama con el móvil, ya que esto puede desvelarnos y relajarse antes de irse a dormir. Puede ayudar un baño, una lectura o una infusión para no estresarse antes de meterse en la cama, porque las posturas y los movimientos del bebé ya inquietarán por la noche lo suficiente. Pero, sin duda, lo más importante es conseguir una postura cómoda y segura para dormir.

Todos los expertos coinciden en que dormir tumbada hacia el lado izquierdo es la mejor postura para conciliar el sueño estando embarazada. Esta postura ayuda a que la sangre y los nutrientes fluyan de manera fácil hasta tu bebé. Y, también, esta posición facilita que tu riñón elimine desechos y fluidos. Pero, puede que te preguntes si estarás realmente cómoda en esta postura y la respuesta es que sí, más que con otras. Y, para ayudarse, muchas mujeres se colocan multitud de almohadas para estar más cómodas, pero, ahora existen unas almohadas para embarazadas que ayudan mucho, de hecho, están arrasando porque no necesitarás más cojines que este.

La funda de terciopelo es muy suave y lavable. Amazon

La solución para dormir embarazada

Para estar cómoda necesitas muchas almohadas y con este invento, eso se ha acabado. Si te tumbas de lado, conseguirás mantener la columna recta si colocas una almohada entre tus piernas y ese artículo lo consigue. Además, si apoyas la barriga en otra no sentirás el peso de esta para dormir y dormirás más segura con otra detrás. Así que, esta almohada envolvente logra unir todo aquello que antes conseguían cuatro cojines, uno entre las piernas, otro por detrás y otro debajo de la tripa.

Sin embargo, si no quieres que ocupe tanto espacio en tu cama una almohada así y la necesitas solo para colocarla entre las piernas y evitar así el dolor de espalda, el peso de la tripa y estar más cómoda, seguro que este modelo te encanta.

El botón te permite transformar esta almohada embarazada en un resistente respaldo. Amazon

No obstante, no es el único artículo que puede ayudar a dormir si estás embarazada. Es muy importante también estar cómoda, sin ropa que apriete o incomode los movimientos. Por eso, llevar, por ejemplo, ropa interior sin costuras es una de las mejores opciones para mujeres embarazadas y, sobre todo, para dormir. Sin olvidar otra prenda obligatoria en el fondo de armario de una embarazada: los leggins.

Por último, en relación al cuidado de la piel de esa tripita que no deja de crecer y que tanto molesta para dormir, los expertos recomiendan cuidarla con aceites e hidratarla para evitar las estrías que a algunas mujeres les genera complejo y no quieren tener.

Ayuda a complementar los aceites naturales de la piel. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.