El kit postparto que recomiendan los expertos y agradecerás tenerlo

"Estuve sentada en el WC sin atreverme a empezar. Los puntos me picaban, toda la zona me dolía y no sabía cómo lavarme". Neus, mamá de Arlet.

La mayoría de mujeres se sentirán identificadas con Neus, puesto que, tras un parto vaginal, la higiene de la zona íntima no es sencilla: los puntos y la hinchazón hacen que el roce del papel higiénico sea insoportable. Esta botella de irrigación facilita la rutina de autocuidado y la limpieza, evitando así infecciones. Está diseñada para usarse al revés.