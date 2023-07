De Versace a Valentino: los icónicos looks de alta costura que Margot Robbie ha lucido durante la presentación de Barbie

Los amantes de la moda que añoran los icónicos looks de alta costura de las ya míticos desfiles de los noventa, por las que deslumbraban supermodelos de la talla de Claudia Schiffer o Linda Evangelista, y marcados por firmas de lujo como Chanel, Versace o Valentino, tienen una deuda pendiente con Barbie. No con la muñeca en sí, si no con la película que se estrenará este viernes, 21 de julio, en España.

Margot Robbie y Ryan Gosling en la premiere de 'Barbie' Chris Pizzello/Invision/AP

A lo largo de la gira promocional por medio mundo del film de Warner Bross, la actriz que interpreta al personaje principal, Margot Robbie, se ha ido transformando en cada una de sus presentaciones en la muñeca, ahora de carne y hueso, más famosa de Estados Unidos. Y su armario con una enorme inspiración de elegancia y del Barbiecore no ha pasado desapercibido porque lo ha hecho con auténticas prendas exclusivas realizadas por varios de los grandes maestros de la costura.

Margot Robbie recrea el look Versace de Claudia Schiffer en 1995

Versace ha sido le encargada de emular cada uno de los modelitos de la popular muñeca que pasea en patines por Venice Beach y adaptarlos a la espectacular figura de la intérprete australiana que saltó a la fama mundial en 2013 tras su papel principal en la exitosa película como El lobo de Wall Street. La casa de moda italiana con sede en central en Milán, que ahora dirigida por Donatella Versace, hermana del diseñador Gianni Versace, ha interpretado los cambios de armario con outfits que han lucido Kate Moss o Cindy Crawford.

Para la premier de la película Barbie en Australia la actriz se decantó por un vestido corsé de malla metalizada de Versace. Este mismo diseño lo llevó Claudia Schiffer por primera vez en 1995. El atuendo de estilo vintage se compone de un minivestido rosa con un llamativo escote de corazón a base de lentejuelas brillantes. Si por algo destaca esta prenda es por sus finos tirantes brillantes, junto a la capa del vientre que amula un corsé unido a una falda corta con vuelo.

Margot Robbie recrea icónico look Versace de Claudia Schiffer Getty Images/iStockphoto

Otro detalle que ha gustado mucho tiene que ver con los tacones. Su estilista, Andrew Mukamal, le sumó un toque elegante con unos tacones del español Manolo Blahnik, discreta joyería de Jessica McCormack y una manicura fresca rosa con detalles metálicos.

El Valentino para Margot Robbie que Barbie había usado antes



El equipo completo de Barbie La Película se dio cita en Beverly Hills donde la intérprete de la muñeca más famosa de todas deslumbró con un Valentino hecho a la medida, de cuello halter cruzado y cut out en el abdomen, color fucsia con polka dots y un bolso amarillo.

El Valentino para Margot Robbie que Barbie había usado antes Getty Images/iStockphoto

Pero he aquí la sorpresa, más allá de ser un modelo inspirado en Barbie, es un vestido que desfiló en la colección de primavera 1993. Pero ahí no acaba la cosa, porque su diseño es muy similar al de una de las Barbies de la colección tradicional, con un vestido rosa y polka dots, y en los accesorios el mismo bolso pequeño color amarillo.

Pierpaolo Piccioli te amo 💞

Valentino para Barbie. pic.twitter.com/aooMOmKNTR — Miguel Ángel 🏳️‍🌈 (@Miki_Trent) June 25, 2023

El minivestido ceñido de Hervé Léger convertido en bañador

El vestido bandage a rayas de Hervé Léger, cuyo creador no dejaba nada a la imaginación, simula la silueta sin tirantes del bañador de la Barbie original de 1959, que durante la presentación en Sidney combinó con sandalias de Manolo Blahnik, que recreaba el estampado del bañador de una de las primeras Barbies de la historia. Pero a look se le suman los accesorios: las gafas de sol blancas de ojo de gato con cristales azules, las sandalias peep-toe de charol y los pendientes de aro dorados son recreaciones una por una.

El minivestido ceñido de Hervé Léger convertido en bañador Getty Images/iStockphoto

El estilista detrás de los looks de Margot Robbie

El estilista neoyorkino Andrew Mukamal ha sido el responsable de llevar a Margot Robbie a la cima de la moda y el estilo con sus inmejorables looks como Barbie. Pero no ha sido a la única famosa que ha vestido. Por sus manos también ha pasado Zoë Kravitz, Channing Tatum, Billie Eilish, Jacob Elordi y Kaia Gerber. Además, también ha trabajado ocasionalmente con Hailey Bieber y Lily-Rose Depp.