Isabel Díaz Ayuso se apunta al look Barbie con un vestido de 800 euros para acompañar a la reina Letizia

La fiebre de Barbie ha llegado a la política. A tan solo unos días del estreno mundial de la película, todos tenemos el look perfecto para ir al cine y, si todavía no hemos dado con él, ya estamos buscando inspiración en cualquier parte más allá de Pinterest.

Las premiers del film de Greta Gerwig nos han ayudado para saber por donde van los tiros en cuanto estilismo y, si bien hay demasiado glamour en todas las alfombras rojas en las que ha estado Margot Robbie, nos hemos quedado con el elemento más importante de todos: el rosa.

Con una explosión de este tono en todas partes no es de extrañar que, sin querer, haya acabado teniendo un impacto en nuestras vidas y comencemos a crear este tipo de estilismos sin tan siquiera darnos cuenta. Las 'influencers' de Instagram ya han hecho lo propio, con looks muy atrevidos y divertidos, pero no son las únicas.

La política se viste de rosa

Otras mujeres influyentes en nuestras vidas también han sucumbido al 'huracán Barbie'. La semana pasada, Yolanda Díaz nos sorprendía con un mono de Bimba y Lola en rosa pastel en uno de sus primeros actos electorales, pero ayer fue Isabel Díaz Ayuso la que nos sorprendió con un look muy 'barbiecore'.

Isabel Díaz Ayuso en los premios internacionales de Periodismo de ABC Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a la gala de entrega de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote con un vestido de Felipe Varela en color coral de corte midi, escote en 'V', fruncido en la cintura y una abertura delantera que le aporta movimiento y el toque de tendencia.

Se trata de la última colección del diseñador español, con un precio de 795 euros y solo disponible desde la talla 40 a la 48. La influencia de la muñeca ha llegado a la política para quedarse y Ayuso nos regala una inspiración más formal de la tendencia que ha enamorado a medio mundo.

La madrileña lo ha combinado con unos zapatos de tacón beige, pendientes maxi dorados y un reloj con la pulsera negra que sobresalía del resto del look. Con respecto al maquillaje, copió la tónica general de su 'outfit': un ahumado negro en los ojos y pintalabios en color coral.

Los reyes de España con Isabel Díaz Ayuso Europa Press

En este evento, Isabel compartió protagonismo con la reina Letizia, por lo que decidió llevar un look firmado por uno de sus diseñadores favoritos. Por su parte, la monarca, lució un estilismo completamente opuesto: un dos piezas azul satinado de Masku por 208 euros, acompañado por complementos dorados que resaltaban su bronceado.

