Este es el nutriente que necesitas comer para parecer un año más joven

Las mujeres que hacen una ingesta diaria de 550 mg de magnesio o más tienen volúmenes más grandes de materia gris e hipocampo, similares a un año más jóvenes, según un estudio facilitado por Actiage.

El magnesio es un mineral indispensable para la salud, ya que participa en más de 300 reacciones bioquímicas del organismo, entre las que destaca actuar como cofactor o molécula auxiliar en las reacciones que realizan las enzimas en todo el organismo, incluido el cerebro.

¿Qué es el magnesio y para qué sirve?

El magnesio es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano y es importante para muchos procesos que realiza el cuerpo. Por ejemplo, regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre, y la presión sanguínea. Además, ayuda a formar proteína, masa ósea y ADN (el material genético presente en las células).

¿Qué produce en la salud la falta de magnesio?

Todos los órganos en el cuerpo, especialmente el corazón, los músculos, y los riñones, necesitan magnesio mineral. También contribuye en la composición de los dientes y los huesos. El magnesio es necesario para muchas funciones corporales, incluso procesos físicos y químicos en el cuerpo que convierten o usan energía, sostienen desde MedlinePlus.

Síntomas de deficiencia de magnesio

Desde el Instituto de Salud americano (NIH), nos informan sobre los síntomas de deficiencia de magnesio que son la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, fatiga y debilitamiento. La insuficiencia extrema de magnesio puede causar entumecimiento, hormigueo, calambres musculares, convulsiones, cambios de personalidad y anomalías en el ritmo cardíaco.

Según explica Carlos Gutiérrez, Director Médico de Actiage, en mujeres adultas la ingesta mínima diaria recomendada es de 310 a 320 miligramos, "pero se ha comprobado que la suplementación con una cantidad mayor puede tener muchos beneficios para la salud", mantiene. Uno de ellos es aumentar el volumen de la materia gris y el hipocampo. La materia gris contiene la mayoría de los cuerpos de células neuronales del cerebro, mientras que el hipocampo forma parte del sistema límbico y tiene una gran implicación en la memoria a largo plazo y la memoria declarativa.

Ambas partes del cerebro se van deteriorando a medida que cumplimos años, por lo que es importante cuidarlas: "Un estudio realizado a más de 6.000 adultos de 40 a 73 años encontró que los participantes con una ingesta diaria de 550 mg o más tenían volúmenes más grandes de materia gris e hipocampo, similares a un año más jóvenes. Este efecto se constató especialmente en mujeres", sentencia.

Alimentos que contienen magnesio

¿Cómo podemos incluir el magnesio en nuestra alimentación? La mayor parte del magnesio en la dieta proviene de vegetales de hoja verde oscura. Desde la enciclopedia médica MedlinePlus nos informan de los productos que contienen magnesio y podemos incluir en nuestra dieta diaria.

Frutas (como bananos, albaricoques o damascos secos y aguacates)

Nueces (como almendras y anacardos)

Arvejas (guisantes) y fríjoles (leguminosas), semillas

Productos de soya (como harina de soya y tofu)

Granos enteros (como arroz integral y mijo)

Leche

