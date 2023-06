Este es el alimento que todos tenemos en casa que reduce la mortalidad y las enfermedades cardiovasculares

El café, el mismo que nos hace levantarnos por las mañanas y que nos impide dormir si lo tomamos demasiado tarde. Este producto, presente en todas las cocinas de España, tiene algunas propiedades que muchos desconocen.

Durante años se ha considerado al café como un producto perjudicial para la salud y —como todo— depende del consumo o el exceso que se haga de él. Algunos estudios facilitados por Actiage afirman que un consumo moderado de cualquier tipo de café es beneficioso para la salud. "Ya sea con y sin cafeína, entre dos y tres tazas al día, el café que aporta nutrientes esenciales necesarios para el organismo como el magnesio, el potasio, vitaminas del complejo B, antioxidantes, etc", sostiene Marcelo Lewin, CEO de Actiage.

¿Qué beneficios tiene el café?



Además, ayuda en la concentración y los reflejos. Las dosis moderadas de cafeína mejoran las funciones cognitivas como la atención y vigilancia al consumirlo antes del ejercicio físico. También aumenta la resistencia en ejercicios aeróbicos: mejora la velocidad de movimiento y la fuerza en sesiones de cardio. Además, se potencia el rendimiento a la hora de correr, saltar o lanzar objetos.

Cabe destacar que hay que tener especial cuidado en aquellas personas con extrema sensibilidad a la cafeína u otras afecciones. Por lo que los expertos recomiendan acudir e informarse con el especialista según cada caso.

¿Qué produce el café en el cuerpo?



Además, varios estudios han confirmado que reduce la mortalidad por todas las causas y el riesgo de enfermedades cardiovasculares ya que entre sus muchos compuestos biológicamente activos, contiene algunos que ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, así como bloquear los receptores que están involucrados con los ritmos cardíacos anormales.

Según el estudio Association of coffee drinking with all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis, el consumo de café de ligero a moderado se asocia "con un riesgo reducido de muerte por todas las causas, particularmente en mujeres".

Por su parte, el estudio Anti-aging effects of coffee en ratones de edad avanzada "comprobó que el consumo regular de café aumentó la actividad nocturna de los ratones ancianos, incluida la ingesta de alimentos, el consumo de agua y la actividad locomotora, sin alterar el ritmo circadiano", explica Marcelo Lewin. El consumo de café en ratones de edad avanzada supuso mejoras en hígado, tasa de intercambio de respiración y volumen de excreción de dióxido de carbono.

Referencias

Zhao Y, Wu K, Zheng J, Zuo R, Li D. Association of coffee drinking with all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutr. 2015 May;18(7):1282-91. doi: 10.1017/S1368980014001438. Epub 2014 Aug 4. PMID: 25089347. https://doi.org/10.1017/s1368980014001438

Takahashi, Keita, and Akihito Ishigami. Anti-aging effects of coffee. Aging vol. 9,8 (2017): 1863-1864. doi:10.18632/aging.101287

